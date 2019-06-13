Россия может сформировать делегацию на сессию ПАСЕ до конца недели

Москва, 13 июня. Россия может сформировать свою парламентскую делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет в июне, до конца недели.

«Делегацию планируется сформировать до конца недели», — рассказал РИА Новости источник в Совфеде.

Собеседник агенства при этом не уточнил, какие именно парламентарии могут войти в состав российской делегации.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что руководство обеих палат парламента РФ в ближайшие дни примет решение об участии в июньской сессии ПАСЕ. По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, итоговое решение о восстановлении российской делегации в ПАСЕ будет принято в первый день сессии, 24 июня. 26 июня состоятся выборы нового генсека Совета Европы.

Российская делегация, напомним, была лишена права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы, пишет Infox.ru.

В начале апреля делегаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

Ранее, как пишет «Царьград», российский сенатор Алексей Пушков назвал «сотрясением воздуха» заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся реакции Киева на возвращение российской делегации в ПАСЕ. Глава украинского ведомства сказал, что, если Россия вернется в ПАСЕ, то Украина больше не будет совершать «формальные вежливые жесты» в отношении этой организации.