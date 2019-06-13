Клинцевич рассказал о политическом аспекте в решении США переименовать Киев

Москва, 13 июня. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал о политическом аспекте решения Совета США по географическим названиям изменить написание Киева.

Совет США ранее единогласно одобрил изменение написания в международной базе названия украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv». Запрос на изменение написания Киева направил посол Украины в США Валерий Чалый, пишет НСН.

«Международные организации, в том числе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), ссылаются именно на базу Совета США по географическим названиям», — приводит заявление посольства телеканал «360».

Клинцевич считает, что в требовании Украины изменить написание Киева присутствует явный политический подтекст. Обращение Украины в американский Совет вписывается в кампанию «десоветизации», которую продолжает новая украинская власть.

«Но, как говорится, хоть горшком назови, только в печь не ставь. От переименования Киева его жители не станут благоденствовать», — добавил Клинцевич.

Сенатор отметил, что Киев не обошелся без участия США даже в таком вопросе. Член Совфеда подчеркнул, что для россиян Киев – не только столица Украины, но также и мать городов русских.

Известный украинский политик Владимир Олейник заявил, что это продолжение политики Киева на размежевание с общим с Россией прошлым. Эксперт считает курс Киева на украинизацию всего, до чего только можно дотянуться, как минимум нелепой. Все эти переименования нужны исключительно для того, чтобы усугубить раскол в самом украинском обществе, заявил Олейник.