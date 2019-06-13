Эксперт оценила роль конкурса «Хорошие новости России» в гибридном противостоянии

Честные журналисты не должны стесняться писать о позитиве, несмотря на то, что многие источники сосредоточены на нагнетании негатива, и это не просто работа, а участие в сетевой войне на стороне России. Об этом заявила обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева, член конкурсной комиссии конкурса «Хорошие новости России», комментируя данную инициативу издания.

«Мы живем в эпоху сетевых войн, которые еще иногда называют гибридными, — напомнила она. — Роль СМИ и так называемой блогосферы в этом контексте не просто увеличивается. Информация, слово становятся полноценным оружием. Страны и целые регионы переформатируются практически без применения «обычных» вооружений с минимальными затратами. Трактовка событий, их выборка, смещение акцентов и многое другое — мощнейшие инструменты. Вспомним все цветные революции! Напомню, их еще называли Twitter-революциями».

По мнению Макеевой, нагнетание негатива в информационном поле является одним из методов работы наших «оппонентов».

«Мы же все хорошо помним, как еще совсем недавно СМИ и копирующая их блогосфера писала о «картонных танках» российской оборонки, полностью игнорируя прорывные разработки, опережающие аналогичные зарубежные исследования, — напомнила она. — Заходя во «ВКонтакте», Facebook, Twitter, каждый из нас испытывает на себе сшибающую с ног волну негатива о медицине, образовании, инфраструктурном развитии. Если воспринимать все это «как есть», некритично, то становится вообще непонятно, как мы все еще живы! И как тут не вспомнить сюжет пьесы Мольера «Тартюф»?!»

«Давайте называть вещи своими именами, — призывает она коллег из других СМИ. — Усилиями Запада пал СССР, и теперь практически теми же методами наши заокеанские «партнеры» стремятся разрушить Россию, которая им как кость в горле. Мы стоим на пути транснациональных атлантистских элит к мировому господству. Да, наступательный аспект сетевых операций безусловно важен! Но не менее важно бить врага и на своей территории, мысля в категориях информационного общества. Информвакуум — та самая «мутная водичка», в которой «ловят рыбу» гибридные солдаты глобального геополитического противостояния. Коллеги, каждый из нас, признает он это или нет, нравится ему это или нет, является солдатом информационной войны, выбирая сторону. Это все равно происходит, несмотря на все лукавые игры некоторых персонажей в «циничный профессионализм».

Собеседница ФАН уверена, что долг честных журналистов не «бежать, сверкая пятками», навстречу низкопробным сенсациям, а отражать в своих материалах реальные процессы, в том числе реальные достижения.

«Писать есть о чем! — подчеркнула она. — Оборонка, медицина, искусство (которое не стоит, естественно, путать с шоу-бизнесом)! Жители России невероятно талантливы, и ведь есть все условия для раскрытия талантов. Смелость, решительность в чрезвычайных ситуациях, которую проявляют зачастую даже маленькие дети, просто поражает! Но почему же многие источники предпочитают писать о негативе или же сосредоточиваются на «грязном белье» знаменитостей?! Ведь негатив и разного рода «желтуха» — лишь часть окружающей нас реальности, причем довольно незначительная. Наша задача, задача журналистов, блогеров — откровенно рассказывать не только о проблемах, которые, несомненно, есть везде и всегда, но и о том, чем в России может гордиться каждый из ее жителей».

Эксперт полагает, что именно поэтому конкурс Федерального агентства новостей «Хорошие новости России» столь актуален.

«Уверена, что эта инициатива и аналогичные ей помогут поддержать журналистов, которые, несмотря на вал негатива, не стесняются обращаться к позитивной повестке. Перефразируя известное изречение — «Позитиву нужно помогать, негатив пробьется сам!» — подытожила Наталья Макеева.

Напомним, что конкурс ФАН «Хорошие новости России» стартовал 12 июня. Прием материалов продлится до 18 июня. Конкурс проводится по номинациям «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты» и «Герои современности».

18 июня будет опубликован список из ста журналистских работ, разделенных на пять номинаций. Победители будут определены голосованием на сайте ФАН.

Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным, далее он будет проходить раза в год. Все вопросы можно задать по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.