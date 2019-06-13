Глава МВД подписал запрос об экстрадиции Ассанжа в США

Лондон, 13 июня. Министр внутренних дел Британии Саджид Джавид подписал запрос Минюста США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом он рассказал в интервью изданию BBC News.

«Вчера я подписал запрос на экстрадицию и заверил его», — сказал Джавид, отметив, что окончательное решение по этому вопрос должен принять суд Лондона.

По его словам, суд будет рассматривать запрос на экстрадицию в пятницу.

На днях министерство юстиции США подтвердило информацию о том, что оно направило в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог, напомнил «Царьград».

Американские власти сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение, отметил телеканал «360».