Профицит бюджета РФ превысил 665 млрд рублей в первом квартале 2019 года

Москва, 13 июня. Профицит федерального бюджета России превысил 665 миллиардов рублей по итогам первого квартала 2019 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии заседания правительства.

«Выросла доля доходов, которые не связаны с экспортом нефти и газа, сейчас они составляют порядка 57% всей доходной части, что, конечно, само по себе очень важно», — подчеркнул глава российского правительства.

Дмитрий Медведев отметил, что первый квартал текущего года был пройден «достаточно неплохо, несмотря на некоторое замедление темпов». Премьер-министр сообщил, что по ряду параметров результат превысил ожидания. Например, ситуация с объемом доходов оказалась несколько лучше, чем прогнозировалось.

Глава правительства рассказал и о кассовом исполнении бюджета, сообщает ТАСС. По словам главы российского правительства, ситуация с этим показателем осталась примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы.

«По итогам первого квартала — около 21%, в 2018 году было то же самое», — сообщил Медведев.

Кроме того, премьер-министр РФ обеспокоен отставанием по кассовому исполнению федеральных целевых программ. Он напомнил, что всего в России реализуются 19 ФЦП, на которые из федерального бюджета в этом году выделяется почти 480 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что регионы России «нарастили» бюджет в 2018 году. По мнению экспертов, прогресс связан с увеличением поступлений от местных налогов.