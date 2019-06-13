Эксперт отметил грамотную работу полиции во время акции в «поддержку» Голунова

Политический аналитик Руслан Осташко заявил, что во время незаконной акции «в поддержку» Голунова сотрудники полиции действовали грамотно и четко.

Ранее в столичном управлении МВД сообщили, что в отделениях полиции остаются лишь четверо задержанных за несанкционированную акцию, которая якобы была организована для поддержки журналиста «Медузы» Ивана Голунова. По словам правоохранителей, все доставленные в полицию участники незаконной акции были подвергнуты административному задержанию согласно ст. 27.5 КоАП РФ.

«В отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Комментируя произошедшее, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что в День России сотрудники правоохранительных органов действовали максимально корректно и мягко, буквально сохранив атмосферу праздника для россиян, далеких от протестных движений.

«Полиция вела себя крайне профессионально и очень мягко, она не допустила кровопролития, чего пытались добиться активисты. У меня вообще складывается ощущение, что сейчас у нас полиция чуть ли не запугана действиями так называемых гражданских активистов. Потому что последние активно следят за тем, чтобы правоохранители не перегнули палку. Сотрудники же действовали сверхосторожно и сверхкорректно, что можно было увидеть на фотографиях и видеокадрах вчерашних протестов», — говорит эксперт.

Собеседник ФАН также высказал опасения, что в будущем такой подход даже может сыграть злую шутку с силовиками. Руслан Осташко задается вопросом — будет ли полиция готова действовать жестко в случае, если протесты в какой-то момент перестанут быть мирными и перейдут в «горячую» фазу?

«За последнее время было столько нападок в адрес силовиков, полиции, Росгвардии, что полицейские лишний раз перестраховываются. И мы видим, что они выбрали тактику — лучше помягче себя вести, чем где-то перегнуть палку. В случае мирных протестов это хороший и грамотный шаг, но что делать, если протесты перестанут быть мирными? Я надеюсь, наши ребята будут готовы жестко пресекать все серьезные правонарушения и провокации, если того потребует ситуация», — продолжает политический аналитик.

Вспомнил эксперт и о молодежи, которая была задержана в самом начале акции «в поддержку» Голунова и весело фотографировалась в автозаке.

«Молодежь хайпует. Сейчас, к сожалению, мы получили поколение, для которых модно выйти на акцию протеста, модно сфотографироваться в автозаке, модно надеть футболку с какой-то провокационной надписью. Но это не нормально, когда в гражданском обществе модно посидеть в автозаке или быть задержанным по административному правонарушению. Они же выходят, они этим хвастаются, кичатся, радуются этому. И тут достаточно вспомнить протесты «желтых жилетов» во Франции — много ли мы там видели счастливых французов, фотографирующихся в автозаке? А у нас? Ну какой «кровавый режим» будет так поступать с задержанными? Полиция действует очень-очень мягко», — заключил Осташко.

Напомним, журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. В отношении сотрудника СМИ было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и распространении наркотиков. Однако уже 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что уголовное преследование спецкора было прекращено.

Добиться закрытия уголовного дела журналиста удалось благодаря конструктивным предложениям, активным действиям и небезразличию к судьбе Голунова со стороны Совета при президенте по правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, Союза журналистов РФ, Общественной палаты Москвы.

Накануне, в День России, в центре Москвы оппозиция устроила несанкционированное шествие. Инцидент с Голуновым был использован в качестве повода. Проводить согласованную акцию оппозиционерам было невыгодно, ведь тогда не произошло бы ни столкновений с полицией, ни задержаний, а прозападные СМИ, отрабатывающие шествие в антироссийском ключе, не могли бы сообщить о «кровавом разгоне мирного протеста».