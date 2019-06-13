Симфонический оркестр ДРК исполнил русские песни по случаю Дня России

Киншаса, 13 июня. Симфонический оркестр в Демократической Республике Конго исполнил русские песни по случаю дня России, сообщила пресс-атташе по культуре российского посольства в ДРК Наталья Кононова.

В российском посольстве в честь Дня России прошел ежегодный праздничный прием. В этом году он состоялся в формате концерта классической музыки. Для участников встречи кимбангистский симфонический оркестр исполнил русские народные песни, композиции Римского-Корсакова и Чайковского, а также официальный гимн РФ.

Музыканты основательно готовились к этому выступлению. Для выступления на приеме в российском посольстве они несколько месяцев ходили на курсы по изучению истории и культуры России, а также брали у дипломатов уроки русского языка. Солистка кимбангистского симфонического оркестра Винни Мананга призналась, что первыми словами, которые она выучила на иностранном языке, стала вступительная строчка гимна «Россия — великая наша держава».

«Многие думают, что в Конго живут в шалашах и играют разве что на барабанах, — приводит ее слова ТАСС. — Но это не так, у нас есть целый симфонический оркестр, и мы хотим, чтобы и в дружественной России о нас знали. Многие из нас вообще выросли на русской классической музыке».

На праздничном приеме присутствовали более 500 человек, в частности сенаторы и депутаты парламента Демократической Республики Конго, представители МИД, спецпосланники и советники президента ДРК. Гостям вечера были предложены пирожки с капустой и картошкой, а также канапе со шпротами, селедкой, салом и русская водка.