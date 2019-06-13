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ВКС РФ нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийском Идлибе

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ВКС РФ нанесли четыре бомбовых удара по террористам в сирийском Идлибе

Москва, 13 июня. Самолеты ВКС РФ нанесли четыре бомбовых удара по террористам-союзникам запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в сирийской провинции Идлиб, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что удары были нанесены  в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта по координатам, указанным турецкой стороной. В результате ударов уничтожены крупные скопления боевиков и позиции полевой артиллерии, обстрелявшей наблюдательный пост турецких военных.

Отметим, что террористы открыли огонь, несмотря на договоренность о режиме тишины. После этого Анкара предоставила российской стороне координаты позиций бандитов и попросила содействовать «в обеспечении безопасности своих военнослужащих и нанесении ударов по позициям террористов».

В настоящее время Россия и Турция прилагают усилия по размежеванию террористов и вооруженной оппозиции в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Игорь Федоров
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