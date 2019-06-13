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Медведев потребовал разобраться в причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

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Медведев потребовал разобраться в причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам

Москва, 13 июня. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев ждет в пятницу доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам. Об этом он сообщил, открывая заседание Кабмина.

Медведев напомнил, что в начале мая на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию говорили о необходимых мерах для исправления ситуации с эффективностью расходования бюджетных денег на реализацию нацпроектов. Он добавил, что 14 июня ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам от Минфина и ответственных исполнителей, сообщил ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов», — сказал глава российского парламента.

Напомним, на заседании, которое прошло 8 мая, президент России Владимир Путин потребовал от правительства в кратчайшие сроки «но не впопыхах, а качественно» дооформить нормативную базу нацпроектов. Также глава государства поручил устранить сбои финансировании нацпроектов.

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Автор: Данила Копп
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