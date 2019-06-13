Военная полиция РФ и ЦПВС доставили гумпомощь жителям Сирии в окрестности Дамаска

Российская военная полиция и Центр по примирению враждующих сторон в САР продолжают оказывать помощь мирному населению в местах компактного проживания беженцев и наиболее пострадавших от террористов районах Сирии. Так, 10 июня осуществлена доставка гуманитарного груза в населенный пункт Сит Зейнаб в провинции Дамаск, передает местный источник в сети Facebook (@rawad.zaki.14).

Остро нуждающимся жителям города, в котором за годы войны практически вдвое увеличилось население за счет бежавших из восточных районов арабской республики людей, было выдано 500 продовольственных наборов общим весом порядка 2,2 тонн. Туда входили рис, мясные консервы, мука и сахар.

В районе Сит Зейнаб в южных предместьях Дамаска проживают бежавшие от ИГИЛ1 (запрещено в РФ) выходцы со всей Сирии. В частности — много семей бедуинов, а это как правило многодетные семьи.

Инфраструктура и система снабжения поселения сильно пострадали во время войны и явно не справляются с нагрузками из-за вновь прибывающих граждан. Гумпомощь, привезенная российскими военными, пришлась очень кстати и была принята с большой благодарностью.

Напомним, ранее российская сторона помогла сирийцам открыть новый медицинский пункт для приема жителей Дейр-эз-Зора. Об этом сообщал специальный корреспондент ФАН в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.