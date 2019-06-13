

Москва, 13 июня. Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев на украинский манер. В ведомстве заверили, что Москва «переименовывать» украинскую столицу не собирается, поэтому на российских картах сохранится старое название.

Решение совета США по географическим наименованиям распространяется только на территорию Штатов, поэтому ни в России, ни в других странах, не обязаны принимать во внимание постановления этого органа.

В ведомстве также напомнили, что в российских картах и картографических изданиях наименование города как «Киев» употребляется в соответствии с российским законодательством 1995 года.

По мнению советника гендиректора АО «Роскартография» Александра Краюхина, такое решение США не является чем-то необычным. Он напомнил, что на украинском языке уже давно пишется «Киiв» (по-русски звучит Кыив. — Прим.ФАН), в русской транслитерации принято писать «Киев», а в английской транскрипции за основу было принято русское написание: Киев — Кiev.

«Сейчас, по предложению украинской стороны, принято решение при английской транскрипции за основу взять украинское написание: Киiв — Kyiv», — пояснил он в комментарии РИА Новости.

Краюхин добавил, что в этих изменениях никакой необходимости нет.

Как уточняет «Царьград», изменения по написанию Киева будут внесены в официальную базу Совета США по географическим названиям 17 июня.

Ранее киевские власти утвердили новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня. Эти правила обязывают изменить написание некоторых российских фамилий. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что новое «Украинское правописание» является продолжением антироссийской кампании, отмечает «Газета.ру».https://www.gazeta.ru