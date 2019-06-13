Мамаев в суде: Уже ничего не хочу просить

Москва, 13 мая. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев выступил в Московском городском суде во время рассмотрения апелляции по поводу своего дела. Хавбек назвал «позором» процесс по своему делу.

«Восемь месяцев мы что-то просим, уже ничего не хочу просить. Просто скажу, что все, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор!» — сказал футболист.

При этом Мамаев выразил уверенность в том, что сегодня на «тысячу процентов» ничего не изменится.

«Это просто очередное шоу для нас и для телевидения, которое тут сегодня работает», — резюмировал игрок.

Напомним, согласно обвинительному заключению, хавбек Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года стали участниками двух драк в центре Москвы. По официальной версии следствия, все указанные лица сначала на парковке отеля «Пекин» избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе «Кофемания», расположенном на Большой Никитской улице, — руководителя департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор нападающего сине-бело-голубых Александру Кокорину и полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву, которые отбывают наказание за хулиганство и побои в СИЗО, 13 июня.