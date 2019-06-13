Клинцевич напомнил юным участникам проплаченных провокаций о последствиях «прикольных» арестов

Москва, 13 июня. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич оценил попытку оппозиционеров, спонсируемых Западом, провести провокацию в День России. Сенатор предостерег юных участников несогласованной акции от попыток испортить себе карьеру.

Несогласованный митинг прошел в Москве в среду, 12 июня, в этот день в столице отмечали День России. Изначально оппозиционная общественность планировала провести акцию якобы в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого освободили из-под домашнего ареста. Сам журналист просил своих «защитников» не ходить на провокационные марши, тем более, что после закрытия уголовного дела повода для акции не было.

Однако суть «марша Голунова» была вовсе не в том, чтобы «защитить» журналиста. Ситуация с Голуновым лишь создала инфоповод для оппозиции устроить провокации. Лидеры оппозиционной общественности не стеснялись призывать несовершеннолетние умы к беспорядкам и противодействию полиции.

Несогласованная акция активно освещалась СМИ, получающими финансирование из-за границы, в том числе прямую трансляцию вели «Радио Свобода» и «Настоящее время». Как сообщил источник, участников митинга оказалось меньше, чем журналистов, пришедших искать нужную картинку «общественной несправедливости». Кроме того, участники акции не скрывали, что главной их целью является не защита какого-то журналиста, а собственный пиар. Юные «защитники» чуть ли не сами прыгали в руки сотрудников полиции и делали селфи из автозаков.

По словам Клинцевича, неокрепшее сознание молодых людей с «обостренным чувством справедливости» и «уникальными» убеждениями так легко поддается манипуляции и навязыванию иных представлений о законности. Сенатор напомнил, что «прикольные» фотографии из автозака могут стать преградой на пути к успешной карьере.

«Им кажется, что это прикольно, их арестовали. Но это же скажется, рано или поздно этому молодому человеку это может серьезно повредить. Когда посмотрят документы, были приводы … давай возьмем другого, он менее активен, но у него с трудовой дисциплиной. Жизнь расставляет все точки над «i», — заявил сенатор в комментарии «Инфореактору».

Стоит отметить, что власти Москвы предлагали организаторам незаконной акции перенести мероприятие на 16 июня и провести согласованную акцию, тем самым пойдя навстречу. Но действовать в рамках закона оппозиция не планирует, ведь какая же может быть «несправедливость» в законном митинге. Тогда западные СМИ не получат желаемой «картинки».

«В этой жизни есть люди, которым деструктивные процессы очень важны. Они заинтересованы, они пытаются эту ситуацию расшатать. Я никогда с этими людьми не соглашался и не соглашусь», — подытожил Клинцевич.

Мало того, что несогласованная акция оказалась провальной – на нее пришли лишь прозападные журналисты и не сильно озабоченные ЕГЭ школьники. Провокация испортила праздник многим москвичам, которые выбрались в центр города, чтобы поучаствовать в народных гуляниях, посетить выставки и другие мероприятия, приуроченные ко Дню России.

Кроме того, лидеры оппозиционной общественности призывают к новым провокациям в Петербурге 23 июня в день Алых парусов, когда в Северную столицу приезжают выпускники со всей России. Видимо, одного испорченного праздника нарушителям правопорядка мало. Теперь они намерены испортить настроение петербуржцам в любимый праздник.