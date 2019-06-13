На горящем танкере в Оманском заливе могли находиться российские моряки. События дня. ФАН-ТВ

Путин о ситуации в Молдавии
Москва поддерживает президента Молдавии Игоря Додона. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что власть в Молдавии захватили олигархи. Они установили полный контроль практически над всеми структурами — правительством, парламентом, силовыми органами.
«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились в конце концов от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть», — сказал Владимир Путин.
Напомним, что ситуация в Молдавии обострилась на прошлой неделе. Причиной стало затяжное формирование правительства страны. Конституционный суд решил, что партии вынесли решение слишком поздно. Многие политологи считают, что лидер демократов олигарх Владимир Плахотнюк пытается узурпировать власть через судей.
Вместо Kiev будет Kyiv
Столица Украины поменяет свое название. Точнее, изменится написание слова «Киев». Такое решение принял Совет США по географическим названиям после обращения украинского посла Валерия Чалого. Раньше «Kiev» писали через i и e, теперь же эти буквы поменяются соответственно на у и i (Kyiv). Украинские дипломаты считают такое решение важным, так как это изменит написание столицы во всем мире. Но для чего это необходимо? В посольстве так и не пояснили. Изменения внесут уже 17 июня. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает эту идею нелепой.
«Те, кто принимает такие нелепые двусмысленные решения, сами толком не знают украинского правописания. Никто этим решениям о переименованиях следовать не будет. Моя реакция коренного украинца от деда и прадеда такая — я буду писать, как меня учили», — признался Владимир Олейник.
Введение углеродного налога
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Им будут облагаться промышленные предприятия. Чубайс уверен, что, опасаясь высоких затрат, компании минимизируют вредные отходы. Но до этого необходимо разработать правила измерения объемов выбросов. Этот вопрос рассматривался в постановлении правительства в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату. Работа по введению новых платежей должна быть тщательной. Анатолий Чубайс напомнил, что импортируемые в ЕС товары облагаются налогом, если их производители делают крупные выбросы.
«Если сейчас мы легко проскочим эту развилку с налогом, то через пять-семь-десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе регулируемый ОПЕК. Это вещь очень болезненная», —отметил Анатолий Чубайс.
Атака на танкеры в Оманском заливе
В Оманском заливе произошло нападение на танкеры. Об этом сообщает Press TV. Власти Омана подтвердили информацию. После торпедной атаки два нефтяных судна загорелись. Иранские экстренные службы спасли 44 человека. На танкерах могли находиться россияне, грузины и филиппинцы. МИД России проверяет эту информацию.