На горящем танкере в Оманском заливе могли находиться российские моряки. События дня. ФАН-ТВ

Путин о ситуации в Молдавии

Москва поддерживает президента Молдавии Игоря Додона. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что власть в Молдавии захватили олигархи. Они установили полный контроль практически над всеми структурами — правительством, парламентом, силовыми органами.

«Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились в конце концов от тех людей, которые узурпировали до недавнего времени власть», — сказал Владимир Путин.

Напомним, что ситуация в Молдавии обострилась на прошлой неделе. Причиной стало затяжное формирование правительства страны. Конституционный суд решил, что партии вынесли решение слишком поздно. Многие политологи считают, что лидер демократов олигарх Владимир Плахотнюк пытается узурпировать власть через судей.