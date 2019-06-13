Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии 19 июня

Москва, 13 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе в Москве проведет встречу с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

Российский и швейцарский дипломаты проведут переговоры 19 июня. На встрече стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, касающихся отношений между Москвой и Берном, а также основные международные проблемы.