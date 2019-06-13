Лавров проведет переговоры с главой МИД Швейцарии 19 июня
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Москва, 13 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе в Москве проведет встречу с начальником федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом. Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.
Российский и швейцарский дипломаты проведут переговоры 19 июня. На встрече стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, касающихся отношений между Москвой и Берном, а также основные международные проблемы.
«Будет также затронута проблематика представительства Швейцарией российских интересов в Грузии», — говорится в сообщении МИД РФ.
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