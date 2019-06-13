Сербская элита от Вучича до вдовы Милошевича прибыла на празднование Дня России в Белграде

В российском посольстве в Белграде отметили День России, на который в гости к уходящему послу РФ Александру Чепурину пришел практически весь сербский истеблишмент. Как убедились корреспонденты Федерального агентства новостей, в Сербии 12 июня воспринимают почти как национальный праздник.

Гости начали съезжаться к российскому посольству в Белграде задолго до начала официальной церемонии. Для них на большом экране демонстрировались кадры последних визитов президента РФ Владимира Путина в Сербию. Российский президент на них пожимал руку сербскому коллеге Александру Вучичу, искренне желая мира и процветания его стране.

Здесь, на территории посольства, это не выглядело дипломатической формальностью — люди, пришедшие на праздник, смотрели архивные кадры с искренним интересом.

С каждой минутой самих гостей становилось все больше — и к началу мероприятия они заполнили всю лужайку посольства. Здесь были спикер Народной скупщины Майя Гойкович, Патриарх Сербский Ириней, министр иностранных дел Ивица Дачич, министр внутренних дел Никола Стефанович, народные депутаты парламента Сербии — лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, глава партии «Единая Сербия» Маркович, лидер партии «Двери» Бошко Обрадович, а также ветераны Великой Отечественной войны и многие другие лидеры сербского общества.

На входе в посольство нам украдкой указали на пожилую даму в цветастом платье, державшуюся с редким достоинством, — это была супруга покойного сербского лидера Слободана Милошевича. Одним словом, поздравить российских дипломатов с национальным праздником пришла вся сербская элита — как прошлая, так и настоящая.

У всех этих людей был и дополнительный повод для посещения посольства — дело в том, что в эти дни заканчивается каденция посла России в Сербии Александра Чепурина, и сливки сербского общества пришли выразить ему свою благодарность за работу.

На праздник пригласили и музыкантов — участников Государственного академического казачьего хора России. Они исполняли народные русские песни, которые воспринимались сербами как свои — в толпе гостей многие подпевали хору на русском. Тем не менее некоторое время праздник не начинался — все ждали прихода президента Сербии Александра Вучича.

В половину седьмого вечера пришел и сам глава сербского государства — очень высокий и как будто растерянный, от самого входа он беспрестанно пожимал всем руки и говорил приветственные слова. Вместе с уходящим послом Чепуриным он обошел лужайку посольства по периметру, поздоровавшись с каждым из гостей.

После этого началась официальная часть, в ходе которой российский посол произнес небольшую речь.

«С Сербией Россию связывает без малого тысяча лет братской любви и взаимопонимания, — сообщил Чепурин. — Пришедшее к нам в Х веке из самой тогда процветающей страны мира — греческой Византии — христианство, православие сделало русских и сербов братьями не только по крови, но и по вере. Сегодня Россия и Сербия очень активно развивают сотрудничество, и уже в ближайшие годы оно выйдет на новые высоты. Уверен, что так и будет.

Нам нужен стабильный и безопасный мир. Без хозяев и рабов. Без учителей и учеников. Мир сотрудничества и взаимопонимания. Над этим мы и будем работать. Главная задача России сегодня — сделать рывок во внутреннем развитии. Обозначенные президентом Путиным программы развития России на следующие 6 лет подразумевают технологический рывок, новое качество российских городов, новую инфраструктуру. А также возвращение России в пятерку самых мощных экономик мира, увеличение продолжительности жизни народа, увеличение в полтора раза числа строящихся квартир, резкое снижение уровня бедности, резкое повышение доходов людей. Это сложные, но реализуемые задачи. Они по плечу России».

Российский посол пообещал: наша страна будет энергично развивать связи с Сербией в политической, экономической, военно-технической и культурной сферах. Будут развиваться связи между городами и регионами.

«Мы будем поддерживать Белград в самых сложных вопросах, в том числе в сохранении суверенитета и территориальной целостности Сербии. Мы знаем, что сербы — крепкий народ. Мы будем поддерживать Сербию в поиске приемлемого компромисса с Приштиной. Правовая основа такого компромисса есть — это резолюция Совбеза ООН 1244. Важно, чтобы поиски компромисса велись без наглого давления извне», — сообщил Чепурин.

Сербская элита аплодировала ему очень искренне. А президент Вучич в ответном слове сообщил, что сербы рассчитывают на Россию, как не рассчитывают ни на какую другую страну. В ходе обмена поздравлениями дипломат и политик так прониклись искренностью момента, что даже вызвали из толпы официанта с подносом, чтобы скрепить сказанное хорошим тостом.

После этого начался собственно праздник, доминантой которого стало выступление государственного казачьего хора России. Нарядные девушки и парни пели русские, сербские и украинские песни — и каждая из них находила немедленный отзыв среди гостей.

Все понимали — несмотря на то что нынешний посол Александр Чепурин на днях уедет из Сербии (согласно распоряжению Владимира Путина, его место займет Александр Боцан-Харченко), атмосфера дружбы и желания помогать друг другу никуда не уйдет. Потому что на данном этапе сербы и русские накрепко связаны между собой не только исторически и духовно, но и геополитически.