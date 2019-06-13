Пушков с иронией отреагировал на решение «переименовать» Киев

Москва, 13 июня. Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте отреагировал на решение Совета Соединенных Штатов по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.

Российский сенатор с иронией отметил, что после переименования украинской столицы ситуация в этом государстве моментально пойдет на лад. Кроме того, Пушков напомнил о введении на Украине новых правил написания русских фамилий, согласно которым слова с окончанием -ой надо будет писать через -ий, а в тех словах, которые заканчиваются на -ский, -цкий, теперь появится мягкий знак.

«В Штатах по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится Дмытро Доньский», — посмеялся парламентарий.

Пушков обратил внимание на то, что на Украине «моментально дела улучшатся, будет чем выплачивать кредиты Международному валютному фонду».

«И станет город Кыив столицей мира», — саркастически резюмировал он.

Ранее стало известно, что американский Совет по географическим названиям принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с «Kiev» на «Kyiv». Соответствующие изменения включат в базу на предстоящей неделе.

В посольстве Украины в Вашингтоне считают, что такой вердикт важен для изменения написания названия Киева во всем мире, в частности, на международных рейсах и в иностранных воздушных гаванях.

Ранее украинский политик Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил двусмысленность «переименования» Киева.