Кузнецову попросили помочь 225 детям, увезенным на территорию боевиков в Сирии

Москва, 13 июня. Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову попросили помочь 225 детям, находящимся на неподконтрольных Дамаску территориях в Сирии, вернуться в Россию, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Детский омбудсмен приняла участие в совещании по вопросам возвращения из Ирака и Сирии очередной группы российских детей. Она отметила, что получила обращения от проживающих в России родственников о детях, которые были увезены в Сирию примкнувшими к террористическим организациям родителями. Семьи просят вернуть детей на родину.

«Только в текущем году от проживающих в России родственников поступили обращения об оказании помощи в возвращении в Российскую Федерацию 225 несовершеннолетних», — уточнила она.

Кузнецова констатировала, что нахождение детей на территории боевиков в Сирии делает невозможным их вывоз по отработанному алгоритму. По ее информации, среди них есть есть новорожденные, а также травмированные, «которые не обеспечиваются в полной мере необходимыми лекарствами, медикаментами, нормальным питанием, не получают своевременную помощь». Детский омбусмен заострила внимание, что дети находятся в опасных для их жизни и здоровья условиях.

«Эта ситуация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, — подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, — мне бы хотелось обратить на это внимание международного сообщества — дети вне войны, нужно сделать все возможное, чтобы вывезти несовершеннолетних из зоны боевых действий».

В 2017 году в России была образована межведомственная комиссия по возвращению детей, увезенных в Сирию. МИД, МЧС, МВД и Минздрав выработали алгоритм, благодаря которому в декабре прошлого года и феврале этого года в Россию из Ирака были возвращены 57 детей. В июле из Ирака должны вернуться в Россию еще 50 детей.