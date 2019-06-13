Пушков посоветовал заявившему о храбрости поляков Дуде «подучить историю»

Вашингтон, 13 июня. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки являются более смелой нацией, чем русские. Пользователи социальных сетей провели польскому лидеру экскурс в историю и напомнили о событиях Второй мировой войны.

Дуда считает, что «Россия всегда хотела захватить часть территории Польши». Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова польского лидера в своем Twitter.

«Дуда заявил, что поляки храбрее, чем русские, а Россия всегда хотела захватить часть Польши. Но не объяснил, почему в 1919-20 поляки захватили часть нашей территории и даже Киев. Это что — польский город? А насчет храбрости: глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо», — написал Пушков.

Дуда заявил, что поляки храбрее, чем русские, а Россия всегда хотела захватить часть Польши. Но не объяснил, почему в 1919-20 поляки захватили часть нашей территории и даже Киев. Это что - польский город? А насчёт храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 13, 2019

Некоторые пользователи соцсетей поддержали Дуду и вспомнили о соглашении между СССР и Германией, подписанном в 1939 году. Документ известен под названием «пакт Молотова-Риббентропа». Некоторые считают, что, заключая данное соглашение, Германия и СССР разделили зоны влияния в Европе, а также территорию Польши. Один из комментаторов тут же напомнил о так называемом «мюнхенском сговоре». Это соглашение было подписано в 1938 году между Германией, Францией, Италией и Великобританией.

«Очень жаль, что ваши знания истории достаточно ограничены. Если бы вы знали о «мюнхенском сговоре» и о том, что на следующий день Польша выдвинула претензии на Теша, вы бы сейчас не выглядели так невежественно и глупо. Почитайте мемуары Черчиля. Полезно», — ответил комментатор на упоминание пакта Молотова-Риббентропа.

Также многие пользователи социальных сетей вспомнили о «17 днях». Считается, что именно за этот срок армия Вермахта захватила Польшу.

«Напомните мне какую территорию СССР захватил Вермахт за 17 дней июня 1941г?» — пишет один из комментаторов.

Некоторые пользователи посчитали, что заявление Дуды о храбрости поляков является проявлением комплекса неполноценности.

«Они не могут простить нам того, что мы спасли их от гитлеровских нацистов и сделали Польшу независимым государством. За добро нужно расплачиваться», — написал один из комментаторов в Twitter.

Напомним, заявление по поводу храбрости поляков Дуда сделал на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Газета.ru. При этом американские СМИ остались недовольны выступлением главы Штатов на этой встрече, поскольку Трамп не стал критиковать Россию, сообщает НСН.