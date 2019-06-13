Посол Судана рассказал,  когда ситуация в стране стабилизируется

Москва, 13 июня. Чрезвычайный и Полномочный Посол Судана в России Бабикер Надир Юсиф Эльтайеб заявил, что положение дел в стране стабилизируется, когда военные, захватившие власть, передадут ее гражданскому обществу. Об этом он заявил на первом заседании Африканского дискуссионного клуба, организованном Фондом защиты национальных ценностей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом, по словам посла, произошедшие политические изменения в Судане стали новым этапом в государственном развитии страны. По мнению Юсифа Эльтайеба, произошедшее в стране не является государственным переворотом, так как военные в нем выступили на стороне народа.

«Эта ситуация будет завершена только тогда, когда военные передадут власть гражданскому обществу», — отметил посол.

Несмотря на то что пока этой передачи власти не произошло, переговоры об этом проходят очень мирно и позитивно, добавил он.

«Правительство стремится вести переговоры с демонстрантами, стремится исправить ситуацию всеми возможными способами», — подчеркнул представитель Судана.

Посол Судана в России Бабикер Надир Юсиф Эльтайеб заметил, что роль армии в его стране крайне велика.

«Если армия не будет усиливаться, в Судане будут продолжаться случаи торговли людьми и прочие зверства», — пояснил он.

Посол также отметил, что уважает российскую позицию невмешательства во внутренние дела других стран.

Ранее стало известно, что в Судане была пресечена очередная попытка военного переворота. В результате были задержаны 68 офицеров. Ими оказались сторонники экс-президента Омара аль-Башира.