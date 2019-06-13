На борту горящего танкера в Оманском проливе находится 75 тыс. тонн нафты

Тегеран, 13 июня. Нефтяной танкер Front Altair норвежской компании Frontline полностью затонул в Оманском заливе. Об этом сообщили источники телеканала Al-Mayadeen.

На борту затонувшего судна было 75 тыс. тонн нафты, тяжелого бензина. Стоимость содержимого оценивают в более чем 30 миллионов долларов. При этом агентство Reuters сообщает, что танкер все еще горит.

Представители компании рассказали, что судно атаковали ранним утром 13 июня. При этом, предположительно, использовалась торпеда.

Ранее сообщалось, что атаке иранских водах Оманского залива подверглись два нефтеналивных судна. В компании Frontline заявили, что при этом была использована торпеда.

Членами экипажа Front Altair, по данным портала VG, были 23 человека: граждане России, Грузии и Филиппин, сообщило издание VG со ссылкой на представителя судовладельца. Все они в безопасности. Их переправили на другое судно, которое было в этом районе.