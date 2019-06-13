Сирия отразила ракетную атаку Израиля, пытавшегося также вывести из строя радары САА

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила ракеты по холму в окрестностях города Аль-Харра на территории сирийской провинции Даръа. Средства противовоздушной обороны САР, однако, отбили атаку Тель-Авива, передает местный телеканал Ikhbariya. Подробнее о случившемся читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Другой сирийский канал —Syria TV — также сообщил, что после очередной попытки нанесения удара по арабской республике израильские военные принялись создавать помехи радарам вооруженных сил САР.

«Израиль после своей новой ракетной атаки начал «электронную войну». Так, сирийские радары столкнулись с помехами извне», — передавал репортер.

Отмечается, что никто из военнослужащих или мирных жителей под огнем ЦАХАЛ, к счастью, не пострадал, поскольку почти все выпущенные снаряды были перехвачены. В ходе нападения Тель-Авива Сирии был нанесен только небольшой материальный урон.

Еврейское государство традиционно отказалось комментировать факт очередной военной агрессии в отношении соседней арабской республики, заявив, будто никогда не обсуждает сообщения из иностранных СМИ.

Ранее израильская сторона уже не раз атаковала Сирию, утверждая, что эти ее действия связаны с необходимостью помешать попыткам Ирана укрепить свое положение в военном отношении в САР. Однако под огнем ЦАХАЛ зачастую оказывались военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и даже местные жители.

Напомним, в начале текущего месяца ВВС Израиля ударили по объектам правительственных войск САР в провинции Эль-Кунейтра и в предместьях Дамаска. Нападение в большинстве было отражено, однако полностью избежать потерь не удалось. Тогда жертвами агрессии Тель-Авива стали три солдата сирийских войск, еще семь военных получили ранения.

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что данные действия еврейского государства очень грубо нарушают международное законодательство.

«Это часть внешней политики Израиля, которую он продолжает продвигать, несмотря на то, что предпринимаемые в рамках нее действия полностью агрессивны, поскольку они нарушают территориальную целостность Сирии и являются фактически актами войны. Ранее силы ЦАХАЛ применяли в основном авиацию, а теперь стали чаще предпринимать и такие пуски ракет. Сам Тель-Авив утверждает, что бомбит тех, кто якобы готовит теракты на его территории, хотя никаких подтверждений этих данным нет. Но в любом случае такие удары по другой независимой стране противозаконны», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что данные атаки ЦАХАЛ будто бы против иранских сил в САР приобрели систематический характер, несмотря на категоричную позицию Дамаска, который неоднократно выносил предупреждения и осуждал действия израильских войск.

«Еврейское государство продолжает столь бесцеремонную агрессию против Сирии, в частности, и за счет того, что оно по-прежнему пользуется всесторонней поддержкой США в регионе. Свою политику он тоже выстраивает, опираясь в значительной степени и на американские интересы. Вашингтон же приветствует и другие противоправные стремления израильтян, в том числе, например, надежды на перенос столицы в Иерусалим. В результате, пользуясь помощью американцев, Тель-Авив позволяет себе любые противоправные действия. Израильские военные, например, неоднократно заявляли, что, несмотря на позицию САР, РФ и других участников, продолжат агрессию против арабской республики», — указал востоковед.

По его мнению, обратить внимание на регулярные нарушения Израилем международных норм уже давно должны такие организации, как ООН, поскольку их бездействие поощряет Тель-Авив на дальнейшие нападения.