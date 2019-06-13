Праздник «средневекового насилия» проходит в Коломенском под треск копий

V международный рыцарский турнир святого Георгия открылся 12 июня в московском музее-заповеднике «Коломенское». Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это нетривиальное мероприятие.

«Laisser aller!..»

«Говорят, что нам не повезло

В том, что время рыцарей прошло,

Что исчезли смелость и отвага!..»

Слова этой песни из советской музыкальной комедии про приключения Петрова и Васечкина наверняка отлично помнят школьники 1980-х.

Приехав в Коломенское в минувшую среду, я понял, что текст песенки Владимира Аленикова не совсем верен. Точнее — неверен совсем. Потому что внезапно выяснилось, что время рыцарей вовсе не прошло, да и смелость с отвагой у этих самых воинов вполне имеются в товарных количествах. Соответственно, причин декламировать, что «нам не повезло», не было ни малейших.

«Laisser aller!..» — громко командовал маршал турнира, и кони срывались в галоп.

Фонтаны песка из-под копыт. Блеск доспехов. Стопорное кольцо-аррет на копье, упертое в крюк-фокр на правом боку кирасы. Пестрый герб на тарче. Вычурный намет на рыцарском шлеме. Все это вихрем проносилось мимо, чтобы на полпути к противоположному краю ристалища встретиться с другим всадником.

Ииии… Есть!

Ох, недаром герольд турнира Михаил Сусанов в шутку назвал рыцарские состязания «великолепным праздником средневекового насилия».

Копья разлетались вдребезги. Зрительские ряды взрывались овациями. На бэкграунде музыканты неистово наяривали что-то оглушительное и средневековое. Словом — полный восторг. Если закрыть глаза, легко можно было представить, что находишься не в Москве 2019 года, а, допустим, в Брюгге 1468 года на турнире в честь бракосочетания Карла Смелого с Маргаритой Йоркской.

Кстати, звук, с которым ломались копья, описать довольно трудно. Но по нему бывалые бойцы, даже стоя спиной к ристалищу, безошибочно могли определить, куда пришелся удар — в шлем или щит.

Помнится, для турнира святого Георгия-2018 заготовили 108 копий, 82 из которых были сломаны во время состязаний. Получилось полторы сотни, а то и больше, килограмм пихтовых дров — вполне достаточно, чтобы жечь костры всю ночь, празднуя результаты турнира!

Следует отметить, что турнир святого Георгия, несмотря на свою относительно недолгую историю, уже успел зарекомендовать себя как один из крупнейших в мире историко-реконструкторских фестивалей, в деталях восстанавливающий реалии рыцарского Средневековья. По словам организаторов, это единственный в России открытый международный рыцарский турнир, сопоставимый по масштабу только с турнирами во Франции и Австралии.

Наконец, турнир святого Георгия — это еще и турнир в весьма редкой дисциплине historical solid. Иными словами, участники турнира стремятся к максимальной аутентичности как в костюмах, так и в доспехах, но главное — используют лэнсы (турнирные копья длиной 3,5 метра) не из бальсы, а цельнодеревянные.

Рыцарское братство

Решиться встретить на всем скаку щитом или грудью настоящее турнирное копье весом под 3 кг сможет не каждый боец и не везде. В России — решились!

Помимо джойстинга — конных сшибок на копьях, где, собственно, и используются лэнсы, — посетители турнира святого Георгия получили шанс увидеть классическое меле — групповые конные бои на деревянных булавах-кельбенах, пешие схватки рыцарей на мечах-фехтшвертах, Skill-At-Arms (упражнения рыцарей с оружием) и многое другое. И разумеется, турнир не обошелся без маршалов, герольдов, трубадуров, менестрелей, шутов, Суда Дам, оруженосцев, гербов, девизов, лагерных шатров, куртуазности и пышных титулов.

Словом, организаторы турнира святого Георгия задумали максимальное возможное погружение в атмосферу европейского XV века, и, как нам кажется, это им вполне удалось.

Между прочим, турнир святого Георгия имеет статус международного не на словах, а на деле. В 2019 году ристалище в Коломенском собрало всадников не только из России, но и из Белоруссии, Великобритании, Франции, Канады и Австралии. Получилось настоящее международное рыцарское братство.

К своему занятию эти люди относятся более чем серьезно. Вот, например, канадец Марк Амель. Он отставной военный, ему уже 51 год. Казалось бы — самое время задуматься об отдыхе. Не тут-то было! Марк постоянно тренируется и регулярно выступает на турнирах.

В прошлом году в Коломенском его вышибли из седла. Вы представляете себе, каково это — на всем скаку рухнуть в доспехе с коня на ристалище? Но Марк, к восторгу зрителей, поднялся и в тот же день продолжил участвовать в сшибках. Как говорится в известном стихотворении Николая Тихонова, «гвозди б делать из этих людей…»

Средневековый плей-офф

В перерыве между джойстингом и поединками пеших латников корреспондент ФАН сумел побеседовать с самим маршалом турнира святого Георгия Сергеем Висленевым.

Маленькая ремарка. Сергей не только много раз судил разнообразные турниры, но и сам неоднократно бился на ристалище. Он является старейшим участником знаменитого клуба конной военно-исторической реконструкции «Кавалерийское братство». Сергей возглавляет турнир святого Георгия с момента его создания в 2015 году. Его рукой написаны правила турнира, и он же следит за их соблюдением.

— Господин маршал, в последний раз мы с вами виделись здесь же в 2018 году, на четвертом турнире святого Георгия. Турнир этого года чем-то отличается от своего предшественника?

— Конечно, отличается. Во-первых, международный рыцарский турнир святого Георгия 2019 года — пятый, то есть юбилейный. Во-вторых, в этом году у нас появилась олимпийская система плей-офф. В-третьих, мы по-новому подошли к вопросу организации видеотрансляции мероприятия. Гости турнира получают возможность увидеть множество повторов самых эффектных моментов состязания. В-четвертых, турнир будет продолжаться пять дней, а не три, как это было в прошлом году. В-пятых, значительно выросло количество всадников, принимающих участие в нашем состязании. Год назад их было 8, а теперь — уже 12. Поверьте, это много. Особенно массовость участников будет заметна во время командного состязания меле. Это будет славная свалка!..

— В прошлом году, отвечая на вопрос, сколько всего Россия могла бы выставить всадников, способных выступать в дисциплине historical solid, вы сказали — «человек 15». С учетом этого, турнир, собравший целую дюжину конных рыцарей, — это звучит гордо. Кстати, а сколько всадников собирают лучшие иностранные рыцарские турниры?

— Самые крупные зарубежные турниры собирают 7—8 всадников. Возвращаясь же к участникам нашего турнира, замечу, что это сильные всадники. Некоторые, я бы даже сказал, экстремально сильные. Но даже такие люди могут совершать ошибки, если их, допустим, заставить ездить три раза в день. Чтобы избежать подобного, мы и решили увеличить время проведения турнира. Участники должны успевать отдохнуть. К тому же, полагаю, за пять дней посетить турнир успеют все желающие из числа москвичей и гостей столицы.

Желание сражаться

— Приходят ли в отечественный джойстинг новые бойцы?

— Не часто, но приходят. Причем, если появляется за год один новый всадник, это отличный показатель.

— Отличный?

— Превосходный! Надо понимать, что джойстинг — это вид состязаний, выдвигающий очень жесткие требования к их участнику. Соответствовать этим требованиям крайне непросто. Превосходной физподготовки и умения хорошо сидеть в седле тут недостаточно. От человека еще требуется согласие тратить массу времени и немало средств на подготовку плюс любовь к истории и эстетике средневековых рыцарских состязаний. Ну и, конечно, у потенциального участника должно быть желание сражаться.

— Соединение всех этих характеристик в одном человеке встречается нечасто.

— Вот! Фигурально выражаясь, люди, которые любят музицировать и при этом занимаются боксом, — достаточно редкое явление. Поэтому появление за год одного нового всадника — это для нас превосходный показатель.

— На мой взгляд, к 2019 году турнир святого Георгия по всем показателям вышел на очень высокий уровень. Закономерно встает вопрос, что дальше? В каком направлении вы будете развиваться? Стремиться к дальнейшему повышению зрелищности ваших состязаний, увеличению количества участников, улучшению организационных моментов или что-то еще?

— Я бы еще добавил дальнейшее укрепление связей нашего турнира святого Георгия с турнирами святого Михаила и святого Ива во Франции и Австралии. В идеале хотелось бы добиться, чтобы участники этих состязаний проходили через все три турнира.

Сбежать в экшен

Что ж, турнир святого Георгия-2019 открыт.

Если вам хочется сбежать в экшен XV века из будней нашего времени, посмотреть на сшибки настоящих рыцарей, послушать средневековую музыку, отведать ломоть «средневекового» хлеба с жаренной на вертеле свининой вприкуску, полюбоваться на великолепных коней, снарядить ребенка в игрушечный крестовый поход, подурачиться с шутами, потрубадурить с трубадурами и взять автограф у какого-нибудь сквайра — добро пожаловать в Коломенское.

Турнир будет продолжаться до 19.35 16 июня.

Поторопитесь — маршал уже командует «Laisser aller!..»