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Коммунисты назвали «гадостным» сериал «Чернобыль» и попросили его заблокировать

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Коммунисты назвали «гадостным» сериал «Чернобыль» и попросили его заблокировать

Москва, 13 июня. Партия «Коммунисты России» обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к популярному мини-сериалу канала HBO «Чернобыль», также в партии выступают за возбуждение против создателей сериала уголовного дела о клевете. Об этом сообщила в четверг пресс-служба «Коммунистов России». 

В партии назвали «гадостным» сериал «Чернобыль» и призвали Роскомнадзор заблокировать доступ к нему на всех площадках.

«В отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела о клевете», — следует из официального заявления партии.

В «Коммунистах России» считают, что в американском сериале «Чернобыль» настоящая трагедия стала якобы «объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO», пишет «Культуромания».

Коммунисты назвали «гадостным» сериал «Чернобыль» и попросили его заблокировать

При этом в партии заявили, что хронология событий сериала и главные его моменты в большинстве своем соответствуют действительности. Однако «мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в компетентных учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе являются ложью». 

Ранее сообщалось, что туристический поток в Припять вырос после сериала «Чернобыль». 

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Автор: Сергей Петров
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