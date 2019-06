Требования Трампа к Китаю в принципе невыполнимы. Колонка Евгения Беня

На днях американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США немедленно введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит глав государств G20 в японской Осаке (28–29 июня).

Параллельно власти США сейчас готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вашингтон озабочен ситуацией, когда при сложностях у США с Китаем и Россией КНР и РФ имеют между собой хорошие отношения. Неслучайно в последнее время Трамп, насколько это возможно, попытался сделать некоторые шаги в сторону своих вероятных контактов с Кремлем.

Экономика КНР не склонна к суициду

США, по сути, требуют от Китая полностью изменить свою экономическую политику. Директор Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в интервью изданию Nikkei Asian Review среди основных примеров «экономической агрессии» Китая обозначал «консолидацию государственных предприятий», политику, ведущую к допущению «долгового бремени для развивающихся стран», а также «демпинг ниже себестоимости на зарубежных рынках». Но дело в том, что это практические принципы китайской геоэкономики, которая по собственной природе не может ими поступиться.

В конце мая Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от китайской компании Huawei угроз информационным технологиям США. В итоге американские корпорации-гиганты были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты. Huawei — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, и давление на нее стало новым витком в большой торговой войне.

В ответ власти КНР на днях предупредили руководителей ряда крупных технологических компаний разных стран об «ужасных» последствиях, если те будут поддерживать запрет США на продажу ключевых американских технологий для китайских компаний. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, специальные встречи состоялись с представителями американских компаний Microsoft и Dell, а также южнокорейских Samsung, SK Hynix Inc и британской ARM.

«В более широком смысле предупреждения представляли собой попытку предотвратить быстрое разрушение сложных цепочек поставок, которые связывают экономику Китая с остальным миром», — прямо признает The New York Times.

Ситуация с американскими санкциями в отношении поставок составляющих для Huawei чревата потрясениями на мировом рынке телекоммуникационных продуктов и услуг. В общем, Трамп проводит рискованные манипуляции с системными связями в мировой экономике, где каждый неосторожный шаг грозит непредсказуемыми последствиями и действует закон бумеранга.

Между тем Китай, как и всегда, не сидит сложа руки и уже рассматривает альтернативные варианты. СМИ The Bell со ссылкой на источники сообщает, что китайский гигант Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, не исключает замену ОС в смартфонах на российскую.

Речь идет о системе «Аврора», которая разрабатывается при участии Ростелекома на базе финской операционной системы Sailfish и базируется на ядре Linux. При этом «Аврора» поддерживает приложения для Android.

На самом деле для той же Huawei вожделенный Трампом и его окружением отказ от широкого применения демпинга на зарубежных рынках с сопутствующим долговым бременем пользователей означал бы крах. Основные требования Трампа к Китаю невыполнимы уже хотя бы потому, что экономика КНР не стремится к суициду.

Когда же Пекин периодами обнадеживает противника, что он все-таки в дальнейшем способен уступить, это означает прежде всего, что Китаю нужно выиграть время.

Вполне конкретный бизнес-просчет

Как прогнозирует Reuters, торговые разногласия между США и КНР могут привести к тому, что Китай использует свою позицию ведущего поставщика редкоземельных элементов в качестве инструмента ответного давления на Вашингтон.

Редкоземельные элементы — группа из 17 химических элементов, включающая скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций. Все это — металлы, их получают восстановлением соответствующих оксидов, фторидов, электролизом безводных солей и другими методами. Редкоземельные элементы применяются для производства разнообразной продукции: от смартфонов, камер и динамиков до электрокаров и военных реактивных двигателей.

С 2014-го по 2017 год 80% импортируемых США редкоземельных элементов поставил Пекин. Именно в КНР находится 85% мировых производственных мощностей, которые позволяют превращать редкоземельные руды в исходные материалы для выпуска конечной продукции. В настоящее время совокупная мощность китайских фабрик в 5 раз превышает возможности других аналогичных мировых производителей.

Если в ближайшее время Китай остановит экспорт редкоземельных элементов в США, это обнажит бизнес-просчет американской стороны в определенном ключевом прикладном аспекте торгово-промышленных отношений между странами. Просчет, который в общем-то лежит на поверхности. Вероятно, в Пекине считают и анализируют все-таки лучше, чем в Вашингтоне.

Санкционный бумеранг

Став президентом, Трамп поначалу попытался договариваться с Пекином по торговле, и Китай, проявив гибкость, даже в чем-то пошел навстречу: пустил на какое-то время на свой рынок американскую говядину, даже ввел санкции против КНДР. Но Вашингтон решил «додавить» и перешел на язык санкций. Дональд Трамп подписал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который позволил ограничивать продукцию из КНР. Трамп отметил, что пошлины необходимы «для защиты национальной безопасности Америки».

Кризис торговых отношений США и Китая взял отсчет с того момента, когда на китайскую продукцию в июне 2018 года была введена пошлина в 25%. Китай тоже ответил 25%-ными пошлинами на американские товары. Следом, в августе прошлого года, США ввели новые пошлины на ряд китайских позиций объемом в 16 млрд долларов.

Параллельно США распространили на Китай пошлины на сталь и алюминий, которые Трамп ввел в отношении всего мира. Штаты ввели санкции против КНР и за военно-техническое сотрудничество с Россией. При этом Китай тоже систематически внедрял внушительные ответные пошлины.

Наряду с тем теперь КНР постепенно и систематично перекидывает свои производства во Вьетнам, у которого беспошлинный режим торговли с США, активно переформатирует рынки сбыта на десятки африканских государств через Египет — а у того со многими из них благоприятный торговый режим. Еще Китай интенсивно оптимизирует банковскую систему, исходя из уменьшения финансовых потоков с американского направления.

Трамп же, надавив на Китай, уменьшил налоговые сборы в надежде на быстрое возрождение стратегических отраслей промышленности в своей стране, но все оказалось иначе, чем представлялось президенту США с его предпринимательским, но не геополитическим опытом, и вылилось в новый рост госдолга США.

До начала торговой войны Китай предусмотрительно советовал США воздержаться от мер, которые могут спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений и бумерангом ударить по инициатору санкций.

«Иначе США сами угодят в вырытую для других яму», — предупреждал, например, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Если и опередишь сегодня, завтра обречен догонять

У США и Китая существенны не одни только торговые разногласия. Пекин традиционно выступает против любых официальных контактов между Штатами и Тайванем. Несмотря на то что Тайвань объявил о независимости от Китая в 1949 году, КНР продолжает считать остров своим регионом. По акту 1979 года США обязались поставлять Тайваню вооружение и оказать помощь в случае его военного конфликта с Китаем. Тайваньская проблема — болезненный узел американо-китайских отношений, который может дать рецидив в любой момент.

В Южно-Китайском море находится ряд спорных территорий, богатых нефтью и газом: острова Наньша и Хуанъянь, а также архипелаг Сиша. На владение ими, кроме КНР, претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Тайвань. Вашингтон указывает на то, что Китай, который, в отличие от других оппонентов, сейчас присутствует фактически на спорных территориях, еще и строит прилегающие к ним искусственные острова, превращая их в военные объекты. Однако КНР обвинения США отвергает.

Маневры военных судов США у насыпных островов КНР шли и при прежнем американском президенте Бараке Обаме, однако при Дональде Трампе, обеспокоенном ростом политического и экономического влияния Китая, они наряду с активностью ВВС США над той же акваторией и воинственной риторикой Вашингтона резко расширялись и усиливались накануне торговой войны, став ее очевидным предвестником.

Таким образом, Дональд Трамп действует в отношении Китая по привычному для него десятилетиями стереотипу «крутого» руководителя бизнес-холдинга, который всеми имеющимися под рукой средствами воздействует на конкурента, пока тот, не выдержав непрестанного яростного давления, не треснет по всем швам. Вначале Трамп применял к Китаю методы воздействия угрозами силы, то есть, проще говоря, «наехал». Далее же начал методично «выкручивать руки» ограничением жизнедеятельности: пошлинами и санкциями — в обиходе «перекрывать кислород».

Но не тут-то было… Ведь на самом деле Китай — это не только глобальный торгово-промышленный суперхолдинг, но и нация со своим уникальным многотысячелетним опытом выстраивания себя и извечного преодоления трудностей. Конфуцианство у китайцев в крови, поэтому любую масштабную критичную ситуацию они хладнокровно и тщательно разберут до мельчайших деталей — и в обязательном порядке перенастроят звенья, посредством которых вся система начнет работать в измененном режиме и с утроенной силой.

Тот же, кто надавил извне, если и опередит на время, то потом надолго окажется в роли догоняющего. Так что эксперименты Дональда Трампа на этом направлении пока больше способствуют иллюстрированию китайского феномена глубокой перезагрузки.