Москва, 13 июня. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва прилетит 17 июня в Москву. Об этом представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль рассказал на брифинге.

По его словам, глава МИД Южной Кореи 17 июня посетит Москву, глава внешнеполитического ведомства надеется встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как передает агентство Yonhap, стороны могут обсудить развитие двусторонних связей в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений. Ожидается, что они обменяются мнениями о перспективах совместной работы в решении проблем безопасности на Корейском полуострове.

Ранее Лавров оценил вклад Южной Кореи в урегулирование кризиса с КНДР. Он констатировал, что Москва ценит вклад лидера Южной Кореи в урегулирование кризиса с КНДР.

«Мы очень ценим личную вовлеченность президента Мун Чжэ Ина в продвижение мира на Корейском полуострове и в нашем двустороннем партнерстве», — заметил глава внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, он рассказал, что процесс ядерного разоружения должен охватывать весь Корейский полуостров, а не только его северную часть.

Напомним, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую двустороннюю встречу в Сингапуре. По итогам встречи стороны подписали документ, который стал основой для решения ядерной проблемы на Корейском полуострове.

В конце февраля в столице Вьетнама состоялись очередные переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которые завершились безрезультатно. Позднее в Пхеньяне заявили, что Ким Чен Ын может выйти из переговоров с США о ядерном разоружении Корейского полуострова и возобновить ракетные и ядерные испытания. Причиной данного заявления стал отказ Трампа снять с КНДР экономические санкции прежде, чем Пхеньян уничтожит все свои полигоны и объекты, связанные с производством и испытанием ядерного и ракетного оружия.

Сообщалось, что Россия готова стать посредником в вопросе примирения Северной и Южной Кореи. Представители министерства добавили, что Россия продолжит прилагать усилия в рамках российско-китайской «дорожной карты» по корейскому урегулированию.