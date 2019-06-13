Роспотребнадзору предложили чаще проверять продуктовые магазины в жару

Москва, 13 июня. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил Роспотребнадзору чаще инспектировать продуктовые магазины в жару. Такую инициативу он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агенства новостей.

«Я уже поднимал этот вопрос — на полках магазинов порой появляются продукты с истекшим сроком годности. Одним из аспектов этой проблемы является контроль за свежестью фруктов и овощей. В жару во многих торговых точках на витрине лежат пропавшие плоды. Такого быть не должно», — заявил Вострецов.

По словам члена фракции «Единая Россия», испортившуюся продукцию необходимо вовремя убирать, чтобы гарантировать сохранность остальной.

«Я думаю, что Роспотребнадзору стоит чаще проверять продуктовые магазины в жару, так как без внешнего контроля, как оказалось, ситуации не изменить», — добавил парламентарий.

Вострецов также отметил, что магазины, которые не убирают гнилые овощи и фрукты, «необходимо жестко наказывать».

«Там, где отсутствует холодильное оборудование, гнилые овощи и фрукты — это еще и инфекционные заболевания», — пояснил депутат.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов является депутатом Госдумы двух последних созывов. Он возглавляет Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ.