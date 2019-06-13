Шойгу есть, чем ответить на размещение военной эскадрильи США в Польше

России и ее оборонному ведомству, возглавляемому Героем России Сергеем Шойгу, есть чем ответить на беспрецедентное, даже по сравнению с временами холодной войны, усиление военного присутствия США в Польше, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так российский сенатор отреагировал на информацию о размещении на территории Польши эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9 Военно-воздушных сил США. Это предусмотрено договором о военном сотрудничестве, подписанном президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой.

Крайне опасными считает эти планы российский сенатор Франц Клинцевич.

«Эти приготовления вызывают у нас серьезное беспокойство, но руководство нашего Минобороны, наш генеральный штаб внимательно отслеживают эти вещи. И, можете не сомневаться, нам есть чем ответить, у России для этого есть огромный арсенал возможностей», — отметил российский сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей.

Однако сама ситуация с размещением столь мощной военной группировки США буквально на границе с РФ является беспрецедентной, отмечает Клинцевич.

«Беспилотники бывают не только разведывательные, они бывают и разведывательно-ударные, и тяжелые ударные. Тут, как говорится, лиха беда начало. Инфраструктура-то в Польше уже будет построена! — объясняет опасность этих планов член профильного комитета Совфеда. — А ударные беспилотники легко доносят большую боевую нагрузку на расстояние до двух тысяч километров! И все это происходит на фоне выхода США из договора по ракетам средней дальности (ДРСМД) с обвинениями в адрес России, что якобы наша страна первой нарушила это соглашение, что абсолютно не соответствует истине. Так что фон крайне тревожный».

Военные приготовления США в Польше противоречат всем ранее достигнутым договоренностям между Москвой и Вашингтоном, говорит Клинцевич.

«Такого не было даже во времена холодной войны! И я просто не понимаю позицию польского правительства, которое делает свою страну, свое население заложниками в случае любого обострения ситуации. Мы ведь с вами говорим не про бальные танцы: на территории Польши сегодня проводятся мероприятия, которые могут в любой момент спровоцировать переход военного противостояния в активную фазу, и не реагировать на такие вещи мы просто не имеем права».

Поэтому российское военное ведомство готово к любым неожиданностям, еще раз подчеркнул собеседник ФАН.

«Наш Генштаб все это отслеживает, и наши военные делают все, чтобы в любой момент жестко ответить на все возникающие угрозы», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Эскадрилья ВВС США MQ-9 предназначена для разведки, наблюдения и рекогносцировки; полученной информацией Соединенные Штаты планируют обмениваться со своими союзниками «для реализации оборонных целей», говорится в совместном документе, подписанном главами США и Польши. Кроме того, договор между Вашингтоном и Варшавой предусматривает увеличение американского контингента в Польше, а также создание инфраструктуры для размещения военных и техники США, которую подготовит и оплатит польская сторона.

Речь, в частности, идет о строительстве военного аэродрома, который может быть использован для переброски сил «для учений и на непредвиденный случай», а также инфраструктуры для развертывания американских сил специальных операций, бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и службы обеспечения.