Власти Сирии обеспечили условия для возвращения жителей провинций Эль-Кунейтра и Дамаск

Дамаск, 13 июня. Большая часть жителей Голанских высот, бежавших в южный Ливан, вернулась на родину. Власти Сирийской Арабской Республики обеспечили все необходимые условия для комфортного возвращения жителей провинций Эль-Кунейтра и Дамаск. Об этом рассказал в четверг РИА Новости председатель комиссии по примирению в указанных провинциях Халиль Ассаф.

«Обращаясь к соотечественникам, которые еще не вернулись из Ливана, мы призываем их вернуться. Все условия и инфраструктура восстановлены. Мы рассчитываем, что жители этих поселений вернутся в кратчайшие сроки», — указал он.

Ассаф отметил, что официальный Дамаск в полной мере выполняет свои обязательства перед гражданами республики. По его словам, сирийцы живут в абсолютно мирных и спокойных условиях.

Он также назвал стопроцентно успешным процесс примирения, который проходил на территории провинций.

По распоряжению правительства Башара Асада сформированные комиссии по примирению путем мирных переговоров убедили большую часть жителей двух провинций, примкнувших к нелегальным вооруженным бандитским формированиям, сдаться и вернуться к мирной жизни, в том числе реабилитироваться и вступить в ряды армии САР.

В четверг утром сообщалось, что более тысячи беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки.