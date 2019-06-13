LIVE: Первое заседание «Африканского дискуссионного клуба»

Новый проект Фонда защиты национальных ценностей направлен на развитие российско-африканских отношений. Первое заседание Клуба будет посвящено ситуации в Судане, где с конца 2018 года продолжаются беспорядки, уже приведшие к отставке главы государства Омара аль-Башира. Участники обсудят политический кризис, охвативший страну, вмешательство западных государств во внутриполитические процессы, социально-экономическое положение населения, сотрудничество с Россией.