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LIVE: Первое заседание «Африканского дискуссионного клуба»

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Новый проект Фонда защиты национальных ценностей направлен на развитие российско-африканских отношений. Первое заседание Клуба будет посвящено ситуации в Судане, где с конца 2018 года продолжаются беспорядки, уже приведшие к отставке главы государства Омара аль-Башира. Участники обсудят политический кризис, охвативший страну, вмешательство западных государств во внутриполитические процессы, социально-экономическое положение населения, сотрудничество с Россией.

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Автор: Сергей Петров
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