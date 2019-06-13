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Фото с тайной свадьбы Лазарева появилось в Сети

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Фото с тайной свадьбы Лазарева появилось в Сети

Москва, 13 июня. Российский певец Сергей Лазарев скрывает личную жизнь, однако в Сеть попала фотография со свадьбы артиста.

На опубликованном снимке Сергей Лазарев стоит с неизвестной темноволосой девушкой. Пользователи предположили, что это израильская модель.

Фото с тайной свадьбы Лазарева появилось в Сети

Невеста одета в свадебнное платье, на Лазареве — праздничный черный смокинг. Молодые люди стоят под цветочной аркой, рядом на фото с церемонии можно увидеть несколько свидетелей.

Фото с тайной свадьбы Лазарева наделало много шума. Поклонники пытаются понять, кто эта таинственная незнакомка, которая стала избранницей финалиста Евровидения.

Всем известно, что популярный музыкант довольно закрытый человек и не делится подробностями личной жизни. Ранее в Сети появилась информация, что у Лазарева есть дочь. Предполагается, что девочке уже больше восьми месяцев.

Также известно, что 36-летний певец не был женат. Он воспитывает пятилетнего сына Никиту, личность матери мальчика артист не раскрывает.

Фото с тайной свадьбы Лазарева появилось в Сети

Поклонники Лазарева считают, что это могут быть съемки нового клипа. Или певец действительно женился. Пока сам артист не прокомментировал эту информацию.

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Автор: Ирина Селезнева
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