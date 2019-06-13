Фото с тайной свадьбы Лазарева появилось в Сети

Москва, 13 июня. Российский певец Сергей Лазарев скрывает личную жизнь, однако в Сеть попала фотография со свадьбы артиста.

На опубликованном снимке Сергей Лазарев стоит с неизвестной темноволосой девушкой. Пользователи предположили, что это израильская модель.

Невеста одета в свадебнное платье, на Лазареве — праздничный черный смокинг. Молодые люди стоят под цветочной аркой, рядом на фото с церемонии можно увидеть несколько свидетелей.

Фото с тайной свадьбы Лазарева наделало много шума. Поклонники пытаются понять, кто эта таинственная незнакомка, которая стала избранницей финалиста Евровидения.

Всем известно, что популярный музыкант довольно закрытый человек и не делится подробностями личной жизни. Ранее в Сети появилась информация, что у Лазарева есть дочь. Предполагается, что девочке уже больше восьми месяцев.

Также известно, что 36-летний певец не был женат. Он воспитывает пятилетнего сына Никиту, личность матери мальчика артист не раскрывает.

Поклонники Лазарева считают, что это могут быть съемки нового клипа. Или певец действительно женился. Пока сам артист не прокомментировал эту информацию.