Сирия, 13 июня. SDF**** арестовали 12 молодых людей в Ракке в рамках принудительной мобилизации. Курды ударили по группе турецких солдат у стены, возводимой вокруг Африна. ИГ1 организовало вылазку на востоке Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков на северо-западе от Алеппо; провели боевые вылеты в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку в зоне контроля «демократических сил» в Ракке; заявило об убийстве нескольких сирийских солдат на востоке Хомса.

Курды: арестовали 12 молодых людей в провинции Ракка.

ВС Турции: понесли потери в результате удара курдов в Африне в северо-западной части Алеппо.

Провинция Алеппо

Новые стычки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции отмечаются к северо-западу от административного центра провинции. Информационный портал Halab Today TV сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укрепрайонам боевиков на подступах к населенному пункту Хайян. Никакой информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Между тем в Африне вновь произошли вылазки курдских радикалов, действующих в рамках операции «Гнев оливок». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (StasSwanky), так называемые «Силы освобождения Африна» ударили по блокпосту вооруженных сил Турции, размещенному у стены, которую поддерживаемые Анкарой исламисты возводят вокруг кантона. По предварительным данным, в результате удара курдов была уничтожена группа турецких солдат.

Провинция Хомс

Подконтрольные «Исламскому государству» медиапорталы заявили о новой вылазке боевиков на востоке региона в пустыне Бадия Аш-Шам. Согласно сведениям Twitter-канала (jisrtv), ссылающегося на сообщения террористов, несколько солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты во время ожесточенных столкновений, развернувшихся юго-восточнее города Ас-Сухна. Тем не менее официальные новостные агентства данную информацию пока не подтверждали. Как ранее отмечали многие военные эксперты, налеты джихадистов террористической группировки все еще наблюдаются в пустынных областях провинции ввиду близости оккупированного США района, называемого «зоной безопасности». Как известно, на территории периметром в 55 километров на юге Хомса до сих пор скрываются радикалы различных антиправительственных формирований, в том числе и боевики ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

В связи с тем, что террористическая коалиция «Тахрир Аш-Шам» отказалась от соблюдения временного прекращения огня на 72 часа и провела новые провокационные обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА), авиация САР также возобновила боевые вылеты в зонах контроля исламистов. По данным военного источника в сети Twitter (AleppoAMC), сирийские самолеты нанесли авиаудары по расположениям джихадистов недалеко от городов Кафр-Саджна, Хан-Шейхун, Абидин и Термала. В то же время артиллерийские дивизионы правительственных войск открыли огонь по военным объектам радикалов вблизи населенных пунктов города Хубейт, Ас-Сахр и Маарет Хурма, передает Twitter-канал (MMCSYR). Сведения о потерях боевиков в живой силе или военной технике пока уточняются.

Согласно информации медиапортала Step News Agency, исламисты продолжают предпринимать попытки прорвать оборону сил САР на линии соприкосновения сил сторон, дабы продвинуться и занять ранее утраченные населенные пункты. Однако преуспеть на данном направлении им не удается.

Провинция Ракка

Агентство новостей Mena-Monitor сообщает о том, что накануне боевики «Исламского государства» предприняли два нападения в занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах, в результате которых погибли не менее трех курдских бойцов. Напомним, ранее поступали сведения лишь об одной вылазке террористов, которая обернулась гибелью двух членов SDF. Как отмечается, другая атака боевиков произошла у моста Аль-Джадид, что привело к убийству еще одного радикала «демократической армии». Кроме того, джихадисты захватили автомобиль погибшего. Таким образом, террористы не перестают осуществлять подпольную деятельность в зонах контроля SDF, несмотря на то, что о полной зачистке данных территорий было объявлено еще в 2017 году.

Тот же интернет-портал заявляет о том, что курды вновь прибегли к арестам гражданских лиц с целью их принудительной мобилизации. Курдская милиция «Асайиш» арестовала 12 молодых людей на западном побережье Евфрата, после чего они были направлены в тренировочные лагеря SDF у бывшей базы 17-й дивизии Сирийской арабской армии (САА).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)