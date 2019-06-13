Дуров связал хакерскую атаку на Telegram с протестами в Гонконге

Москва, 13 июня. Создатель Telegram Павел Дуров прокомментировал DDoS-атаки на серверы мессенджера. Дуров заявил, что массовая кибератака на Telegram может быть связана с протестами в Гонконге.

В среду Telegram сообщил о DDoS-атаке, некоторые пользователи столкнулись со сбоями в работе мессенджера. О неполадках сообщили жители Китая, Сингапура, Австралии, Северной и Южной Америки, кроме того, проблемы обнаружились и у пользователей из Европы.

По словам Дурова, атаки на Telegram производились преимущественно с IP-адресов, зарегистрированных в Китае. Дуров считает, что инициатором DDoS-атак на Telegram может быть Китай, пишет телеканал «360».

«Исторически все организованные государственными структурами DDoS-атаки такой мощности (200–400 Гбит/с) совпадали с протестами в Гонконге (которые координируются через Telegram). Этот случай не стал исключением», — написал создатель Telegram на своей странице в Twitter.

В Гонконге несколько дней подряд проходят многотысячные акции протеста против законопроекта об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из Гонконга на материковый Китай. Организаторы акций используют шифрованные средства связи, в том числе Telegram и FireChat.

Ранее в кулуарах ПМЭФ глава Роскомнадзор Александр Жаров рассказал, что ведомство разрабатывает новые механизмы для полной блокировки Telegram. Он отметил, что уже сейчас мессенджер регулярно «зависает».