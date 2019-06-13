Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке странное покраснение

Джерси, 13 июня. Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, обратив внимание на странное покраснение на руке ребенка. Врачи диагностировали у мальчика серьезное инфекционное заболевание.

Как рассказала женщина, ее сын поранился во время школьной экскурсии на ферму. Через неделю мать заметила на запястье мальчика необычную красную линию. Женщина поспешила отвести ребенка на врачебную консультацию.

По словам 41-летней Александры, она чувствовала себя «немного глупо», но доктора похвалили женщину за внимательность. Оказалось, что у ребенка развился сепсис (заражение крови). Как сообщает The Mirror, в Англии это заболевание каждый год уносит жизни 15 тысяч человек.

Благодаря внимательности матери, ребенку вовремя оказали необходимую медицинскую помощь. Врачи назначили мальчику антибиотики. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Мать мальчика рассказала, что поначалу не была шокирована, поскольку не думала, что ситуация настолько серьезна. Друзья женщины посоветовали ей поделиться своей историей с другими. Александра Радди рассказала о случае с сыном в социальных сетях. Интернет-пользователи поблагодарили женщину за полезную публикацию.

«Это пример того, как социальные сети могут служить во благо», — рассказала жительница Джерси.

Женщина не просто разместила в Интернете свою историю, но и опубликовала фото странного покраснения. Пользователи социальных сетей поделились записью Александры более 35 тысяч раз. Кроме того, пост собрал свыше 14 тысяч лайков.