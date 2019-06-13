Президенту Польши посоветовали уйти со своего поста после слов о смелых поляках

Москва, 13 июня. Президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции в столице США по окончании встречи с американским лидером Дональдом Трампом сравнил поляков с русскими и сделал вывод, что его соотечественники смелее.

Федеральное агентство новостей обсудило это заявление с членом Изборского клуба, директором Центра геополитических экспертиз Валерием Коровиным.

«Анджей Дуда не заметил изменений в администрации США и продолжает продавать Польшу в качестве расходного материала для войны с русскими, как это было при администрации глобалистов времен Обамы — Клинтона, — объяснил он. — Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу».

По мнению собеседника ФАН, тщательно полируя свои комплексы неполноцености, Дуда не замечает того, что Трамп не собирается и никогда не собирался воевать с Россией, в отличие от своих предшественников по администрации, и давно бы «поладил с Россией», если бы ему не выкручивали руки американские «демократы».

В завершение беседы директор ЦГЭ посоветовал «смелому парню Дуде» либо дождаться возвращения в американский Белый дом демократов, которые с радостью купят польский героизм для борьбы с русскими, либо убраться с поста президента подобру-поздорову, пока никто в Польше не заметил, как он торгует собственным народом, продавая задешево то, что ему не принадлежит.

Напомним, что Дуда также в своем выступлении отметил, что хотел бы иметь дружественные отношения с Москвой. При этом он заявил и о том, что Польша была «оккупирована» в советское время и что «Россия всегда хотела захватить часть территории Польши».