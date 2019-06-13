Ленина обвинила сына Алибасова в попытках поймать хайп на отравлении отца

Москва, 13 июня. Писательница и подруга продюсера Бари Алимбасова, недавно вышедшего из комы после отравления, Лена Ленина осудила действия родственников и близких музыканта.

Ленина прокомментировала историю с отравлением Алибасова. По ее словам, многое, что произошло в то, время пока Алибасов «спал», отравившись жидкостью для прочистки труб «Крот», может ему не понравится. Ленина напомнила, что из-за этой ситуации «поднялся хайп».

В интервью KP.Ru она подчеркнула, что фото Алибасова, прикованного к больничной койке, шокировали всех. СМИ сообщили, что он якобы впадает в буйство, врачи намекают: все из-за седативных препаратов, которые ему колят.

Ленина напомнила, что жене Алибасова, Лидии Федосеевой-Шукшиной нездоровится, поэтому чаще к отцу наведывается сын Бари Алибасов-младший, который «не гнушается делать селфи из больницы».

Ленина считает, что сына Алибасова ждет сюрприз, так как он не догадывается, что права наследства на квартиру с ним будет делить незаконнорожденная дочь продюсера и Светланы Боховчук — Вера из Киева. Она также уточнила, что Алибасов-младший накопил очень много долгов, так как нигде не работает.

Кроме того, Ленина назвала «выдумкой» новость о сбежавшем коте Алибасова. По ее словам, он «живет себе спокойненько у личного ассистента и бессменного заместителя по всем вопросам Бари Каримовича Сергея Моцаря и ждет своего хозяина».

Продюсера госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для чистки труб «Крот», перепутав опасную жидкость с соком. Алибасов обжег пищевод и желудок. Сын продюсера Бари Алибасов-младший заявлял, что все еще сохраняется вероятность летального исхода, сообщила Газета.ru.

Участники группы «На-На» рассказали, что Алибасов раньше неоднократно путал бытовую химию с другими средствами и пищевыми продуктами.

По словам Владимира Политова, 72-летний Бари Алибасов плохо видит и без очков действительно мог перепутать жидкость для чистки труб с соком. Музыкант подчеркнул, что средство почти не пахнет, а колпачок на бутылке не фиксируется. Открыть его может даже ребенок.

Исполнитель подчеркнул, что у Алибасова «своеобразное и ироничное» отношение к смерти. Продюсер заявлял, что не верит в загробную жизнь.

Другой участники группы «На-На» Вячеслав Жеребкин описал случай, когда Алибасов случайно использовал средство для мытья посуды, чтобы пожарить яичницу. Ошибку он осознал только когда начал трапезу.

По мнению Жеребкина, к трагедии могло привести нежелание продюсера поручать домработнице домашние дела. Дома Алибасов все делает сам, отметил исполнитель.