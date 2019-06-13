На Украине исключили проход ВМСУ через Керченский пролив

Киев, 13 июня. В ближайшее время украинские военные корабли не планируют никакие проходы через Керченский полив. Об этом в четверг журналистам заявил руководитель генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Что касается прохода через Керченский пролив, то сейчас этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы могли ими рисковать», — заявил Хомчак.

Как сообщал ранее «Царьград», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил неизменность позиции Москвы по инциденту в Керчи. Кроме того, в Кремле напомнили ООН о следствии по делу о керченской провокации киевского руководства.

Украинская сторона неоднократно угрожала повторным проходом украинских военных кораблей через Керченский пролив. В частности, экс-руководитель Минобороны Украины Степан Полторак обещал направить корабли в Керченский пролив, как только «будут готовы военно-морские силы страны и будет получена поддержка союзников».

Напомним, три корабля ВМСУ 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны. Российский лидер Владимир Путин назвал инцидент провокацией.