Посольство РФ прокомментировало сообщения о россиянах на борту атакованного в Омане танкера

Москва, 13 июня. Членами экипажа Front Altair норвежской компании Frontline, атакованного в четверг в Оманском заливе, в основном являются граждане России, Грузии и Филиппин, сообщило издание VG со ссылкой на представителя судовладельца.

По данным газеты, все находящиеся на борту 23 человека — в безопасности. Их переправили на другое судно, которое было в этом районе, добавил представитель компании.

МИД России проверяет информацию о россиянах, которые могли быть в составе загоревшегося норвежского танкера.

«В посольство России в Омане не проступало информации», — сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Ранее арабские СМИ сообщили, что два нефтеналивных танкера подверглись торпедной атаке. Компания Frontline не подтвердила эту информацию. Между тем представитель оманской береговой охраны подтвердил факт нападения на танкеры.