ДНР и ЛНР анонсировали значительное повышение пенсий и зарплат

Донецк, 13 июня. Жителям ЛНР и ДНР поднимут зарплаты и пенсии. Уже с 1 июля, работники бюджетной сферы и госслужащие начнут получать на 35% больше, а пенсионеры — на 25%.

О повышении зарплат и пенсий заявили сегодня глава ДНР Денис Пушилин и руководитель ЛНР Леонид Пасечник. Кроме того, оба политика анонсировали повышение зарплат некоторых категорий сотрудников силовых структур, соцпособий, страховых выплат.

С января 2020 года бюджетникам и чиновникам народных республик снова поднимут зарплату на 35%, таким образом, общее повышение от текущего уровня составит 70%. С начала нового года будут еще повышены пенсии, но уже на 27%. Таким образом, по сравнению с текущим уровнем рост составит 52%.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости от Украины после госпереворота в этой стране в 2014 году. После этого Киев начал так называемую антитеррористическую операцию против жителей ДНР и ЛНР Кроме того, бывший президент Украины Петр Порошенко в 2017 году подписал указ об экономической блокаде «отдельных регионов Донбасса».

В мае этого года депутат Рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул заявил, что новый глава Украины Владимир Зеленский может отменить указ Порошенко об экономической блокаде народных республик.

«Нужно снять блокаду, президент может это сделать. Это очень и очень важно», — подчеркнул он, выступая в Раде.

Вилкул уточнил, что киевские власти могли бы выплачивать пенсии и социальные выплаты в Донецке и Луганске через представительства Международного комитета «Красного Креста».

Однако пока реальную помощь жителям Донбасса оказывает российская сторона. Так, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. По его словам, решение об этом было принято исключительно в гуманитарных целях.