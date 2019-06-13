Бутерброд с салом и чесноком на Украине подорожал на 17% с прошлого года

Киев, 13 июня. Стоимость бутерброда с салом и чесноком на Украине выросла на 17% за последний год. Об этом сообщил генеральный директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отметил, что сало с чесноком является самым популярным блюдом украинской кухни. На продукты, необходимые для приготовления пяти бутербродов, год назад в гипермаркете можно было потратить 24,4 гривны (или 0,92 доллара). Сейчас за те же самые ингредиенты придется отдать 28,5 гривны (1,07 доллара).

Дорошенко уточнил, что для приготовления пяти бутербродов необходимо купить 200 граммов сала, 20 граммов чеснока, 200 граммов черного хлеба, соль и перец по вкусу. По данным гендиректора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, сало подорожало за год на 15%, а черный хлеб — на 18%. Существеннее всего увеличилась стоимость чеснока: он подорожал на 45%.

Также на своей странице в Facebook Дорошенко сообщил, что в Польше такой бутерброд будет стоить дороже, чем на Украине. Он отметил, что цена на сало и чеснок там ниже, чем на Украине, но стоимость ржаного хлеба при этом значительно выше.

Ранее сообщалось, что свиное сало на Украине подорожало на 70% за два года. В Раде эти цифры объяснили инфляцией и эпидемией африканской чумы свиней, из-за которой погибло свыше 32 тысяч животных. Из-за этого увеличился объем поставок свинины в страну из-за границы.