Россия пригрозила Украине трибуналом ООН из-за провокации в Керченском проливе

Москва, 13 июня. Российская сторона может подать иск к Украине в Международный суд Организации объединенных наций в Гааге из-за прошлогодней провокации в Керченском проливе. Об этом в четверг заявил журналистам руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

Он заявил о необходимости создать Общественный международный трибунал по образцу трибунала Сартра-Рассела 1967 года, осудившего преступления американских военнослужащих во Вьетнаме, пишет «Царьград».

«Общественный трибунал должен дать принципиальную оценку действиям украинских военных, которые устроили провокацию в Керченском проливе», — подчеркнул Молохов.

Как сообщала «Газета.Ru», в ноябре прошлого года три корабля военно-морских сил Украины — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» — нарушили государственную границу России, вторглись в территориальные воды РФ и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования Пограничной службы ФСБ России остановиться.

В результате три военных корабля были задержаны, а моряки арестованы. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников Службы безопасности Украины. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал однозначной провокацией действия украинских властей.