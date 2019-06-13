Более 22 тыс. иностранцев не пустили на Украину с начала года

Киев, 13 мая. Украинские пограничники не пустили на территорию страны с начала текущего года более 22 тысяч иностранных граждан, в том числе практически 3,4 тысячи граждан Российской Федерации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Сотрудниками охраны государственной границы запрещен въезд на Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ», — говорится в сообщении украинского ведомства.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что на сегодняшний день выполняются поручения уполномоченных органов о запрете въезда на Украину еще свыше 14 тысяч иностранным гражданам, в том числе почти 5,7 тысячи россиянам.

В ноябре прошлого года киевское руководство сроком на 30 дней в связи с военным положением ввело ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. По окончании срока действия военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) рекомендовал государственной пограничной службе продолжить усиленную охрану границы с РФ и осуществлять усиленный контроль за россиянами, въезжающими на территорию страны.