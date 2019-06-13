Сериал «Чернобыль» породил новый вид «бездушных мутантов»

Припять, 13 июня. Успех сериала «Чернобыль» о трагических событиях на АЭС выявил новый вид мутантов, которые отличаются особой жестокостью и бездушностью, пишет Виктор Мараховский.

По словам эксперта, после оглушительного успеха сериала в Припять потянулись толпы туристов, среди них «бессмысленные и беспощадные инстаблогеры» — самые жуткие «мутанты» современности, пишет «Газета.ру». Юные и не отягощенные моральными терзаниями лица кокетливо позируют на фоне колеса обозрения – символа трагедии.

«Почему эти люди табунами прискакали в Чернобыль делать именно стриптизы и шпагаты и писать безумно неуместный пафос, — к сожалению, понятно. Потому что стриптизы, шпагаты и пафосная пошлятина — это все, что они умеют», — пишет Мараховский для РИА Новости.

Мараховский отмечает, что для современных «мутантов» не существует понятия «неуместность», его заменяет более современное понятие неактуальности. Звезды современного интернет-пространства готовы фотографироваться на похоронах, делать онлайн-трансляции трагедий или устраивать шоу у Вечного огня. Особое внимание уделяется актуальности проблемы, ее окупаемости. Если на проблеме нельзя пропиариться, то она не стоит внимания.

Эксперт напомнил, что один журналист сидит в тюрьме более года. Но так уж вышло, что это варварство в отношении Кирилла Вышинского нельзя монетизировать, в трагедии нельзя обвинить российские власти, поэтому никто не распространяет модные хэштэги, не призывает выходить на улицы в его защиту.

Ранее сотрудники украинских турфирм рассказали, что после выхода сериала «Чернобыль» от канала HBO, количество туристов, желающих посетить зону отчуждения в мае этого года, выросло на треть по сравнению с прошлым годом.