Москва, 13 июня. Почти 350 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 780 человек прибыли из Иордании. Об этом сообщили в центре приема, распределения и размещения беженцев.

Как говорится в бюллетене, опубликованном на официальном сайте министерства обороны РФ, более тысячи беженцев вернулись в Сирию за сутки. Из Ливана в САР через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» проследовали 345 человек. Из них 103 женщины и 176 детей.

Из Иордании через контрольно-пропускной пункт «Насиб» вернулись 777 человек. Среди них 233 женщины и 396 детей.

В течение минувших суток в места постоянного проживания в Сирии возвратились 822 гражданина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара не сможет справиться в одиночку с новой волной беженцев из Сирии.

В ходе выступления в Стамбуле Эрдоган заявил, что при возникновении новой волны беженцев, «Турция больше не сможет справиться с ней в одиночку». При этом он подчеркнул, что наиболее практичным методом возвращения беженцев является формула создания зон безопасности в Сирии, которую Анкара предложила еще в начале сирийского кризиса.

По словам Эрдогана, пребывание беженцев на территории его страны больше не может быть единственным способом решение проблем сирийских беженцев.

Отметим, 14 февраля в Сочи прошел саммит лидеров России, Турции и Ирана. Эрдоган в своем выступлении дал понять, что Турция не отказалась от идеи создания буферной зоны в Идлибе. При этом он подчеркнул, что «зоны безопасности, которые будут образованы, не должны быть отданы под власть террористов».

Россия и Сирия в совместном заявлении призвали Организацию Объединенных Наций перейти к активным действиям для спасения жителей сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан». ООН попросили «проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Рукбан». С таким заявлением выступили 7 марта представители межведомственных координационных штабов РФ и Сирии.

Стороны подчеркивают, что гуманитарные конвои ООН и другие разовые мероприятия уже не могут предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной обстановки в лагере. 40 тысяч жителей «Рукбана» находятся в серьезной опасности, страдают от катастрофической антисанитарии, отсутствия даже простейшей медицинской помощи. При этом большинство беженцев в лагере — женщины, дети до пяти лет, старики и инвалиды.