Меган Маркл разгневала британцев голливудской вечеринкой

Лондон, 13 июня. Супруга принца Гарри Меган Маркл в очередной раз вызвала гнев британцев. Герцогиня Сассекская до сих пор не может смириться с требованиями к королевской семье и традициями британцев.

Как сообщает издание Radar Online, Маркл хочет устроить шумную вечеринку в своем новом доме Frogmore Cottage и пригласить подружек из Голливуда. Таким образом жена принца Гарри хочет отпраздновать рождение своего первенца Арчи. Стоит отметить, что устраивать шумные вечеринки по поводу прибавления в семье – это совершенно не королевская традиция, а скорее американская.

Нарушение традиций королевской семьи неизбежно вызовет раздражение со стороны Елизаветы II. Веселье планируется провести на территории Виндзорского замка, где расположен коттедж пары. Ранее на супругов уже поступали жалобы. Посол Франции в Лондоне выразил возмущение тем, что пара устраивает шумные вечеринки с салютами на территории Кенсингтонского дворца недалеко от дома дипломата, что мешает ему спать.

Ранее Меган Маркл вызвала возмущение британцев из-за того, что решила сбежать с семьей в США. Маркл решила переехать из-за королевской четы принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Бывшая актриса не хочет больше «довольствоваться вторыми ролями». При этом супругу принца Гарри невзлюбили не только британцы, но и друзья члена королевской семьи. Как рассказала бывшая подруга пары, принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл. По ее словам, Маркл оказывает «дурное влияние» на принца.