Запад срежиссировал акции из-за дела Голунова, но забыл про других журналистов

Рига, 13 июня. Латвийский журналист, главный редактор сайта «ИМХОклуб» Юрий Алексеев сравнил финалы практически одинаковых дел против представителей СМИ в Латвии и России.

Латвийский журналист отметил, что дело против спецкора «Медузы» Ивана Голунова и него, несмотря на некую схожесть, закончились с разными финальными «титрами». По его словам, работающие над делом Голунова специалисты провели экспертизу на отпечатки пальцев и ДНК на пакетиках с наркотиками в течение суток, в его случае — экспертизу делали год. И в одном, и в другом деле ничего не нашли, добавил он.

Алексеев также обратил внимание на то, что мировая и латвийская общественность защищала его не так активно, как спецкора «Медузы». Он припомнил, что латвийские журналисты устроили пикет в поддержку Голунова возле российского посольства в Риге, при этом его дело Союз журналистов Латвии даже не заметил. Многие эксперты отмечали, что Запад поддержал Голунова, поскольку ему выгодно было расшатать ситуацию в России. Например, политолог Александр Дудчак отметил, что главной целью этих прозападных активистов — «майдан» в России, и для реализации плана они используют все доступные способы. При этом судьба самого Голунова им безразлична.

«1) Журналиста Голунова выпустили через три дня и извинились… 2) Журналиста Алексеева уже полтора года держат под полицейским надзором», — написал латвийский журналист в Facebook.

Алексеев подчеркнул, что причастных к делу Голунова «наказали срыванием погон», в то время как в Латвии виновники беспредела «веселятся и радуются своей безнаказанности». Латвийский журналист напомнил, что одно дело было в России, где якобы господствует «тоталитаризм, беспредел, мордор», а другое якобы в свободной Латвии, которая является членом Евросоюза и НАТО.

Напомним, в последние годы Полиция безопасности Латвии трижды пыталась возбудить против Алексеева уголовные дела под надуманным предлогом, проводила необоснованные обыски, в том числе нашла боевые патроны, которые, как утверждает Алексеев, ему подбросили. Латвийского журналиста обвиняют по пяти статьям УК Латвии, среди предъявленных ему обвинений — «деятельность, направленная против Латвии».

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали 6 июня, как утверждает полиция, с наркотиками, освободили во вторник. Уголовное дело было закрыто в связи с недоказанностью его вины в преступлении. Глава МВД Владимир Колокольцев попросил главу государства уволить двух офицеров, причастных к делу журналиста.

Несмотря на то, что журналиста освободили, либеральная общественность решила устроить несанкционированную акцию в поддержку Голунова в День России. Примечательно, что сам журналист решил не ходить на незаконное мероприятие и призвал соотечественников провести время с семьей. По мнению экспертов, митинги оппозиции 12 июня абсурдны, к тому же либералов, судя по всему, интересуют их политические амбиции, а не судьба Голунова. Сотрудники полиции в государственный праздник отработали слаженно, не допустив беспорядков.