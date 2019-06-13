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Военные РФ в Сирии за сутки зафиксировали 13 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

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Военные РФ в Сирии за сутки зафиксировали 13 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо и Хама

Москва, 13 июня. Российские военнослужащие за прошедшие сутки зафиксировали 13 случаев нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 17. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

По данным Минобороны, за прошедшие 24 часа российские наблюдатели зафиксировали 13 случаев стрельбы в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — пять, Хама — 12», — следует из документа.

В бюллетене уточняется, что в течение суток Центр не проводил гуманитарные акции.

Накануне сообщалось, что в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня.

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Автор: Сергей Петров
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