Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на танкере в Махачкале

248
0 Оставить комментарий

Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на танкере в Махачкале

Махачкала, 13 июня. Врачи рассказали о состоянии троих человек, пострадавших при взрыве на танкере в порту Махачкалы. Все они остаются в больницах, состояние одного мужчины крайне тяжелое

«Вчера приехали родственники пациента, который получил 95% ожогов. Он находится в сознании, но крайне тяжелый», — рассказал РИА Новости сотрудник регионального Минздрава.

Жизням еще двоих пострадавших ничего не угрожает, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», ЧП на танкере произошло 11 июня. Взрыв прогремел во время разгрузки сырой нефти. В результате погибли три человека. Трое пострадали и были доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

По данному факту было возбуждено уголоное дело о причинении смерти по неосторожности. В Росморречфлоте сообщили, что нефть в воду не попала.

infox - new
Автор: Игорь Федоров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров