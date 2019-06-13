Врачи сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на танкере в Махачкале

Махачкала, 13 июня. Врачи рассказали о состоянии троих человек, пострадавших при взрыве на танкере в порту Махачкалы. Все они остаются в больницах, состояние одного мужчины крайне тяжелое

«Вчера приехали родственники пациента, который получил 95% ожогов. Он находится в сознании, но крайне тяжелый», — рассказал РИА Новости сотрудник регионального Минздрава.

Жизням еще двоих пострадавших ничего не угрожает, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», ЧП на танкере произошло 11 июня. Взрыв прогремел во время разгрузки сырой нефти. В результате погибли три человека. Трое пострадали и были доставлены в Республиканскую клиническую больницу.

По данному факту было возбуждено уголоное дело о причинении смерти по неосторожности. В Росморречфлоте сообщили, что нефть в воду не попала.