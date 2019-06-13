Либералы решали свои проблемы за счет Голунова, считает Джабаров

Москва, 13 июня. Член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров высказался по поводу несанкционированного митинга, который устроила оппозиция в Москве 12 июня якобы в поддержку Ивана Голунова. Сенатор считает, что прозападные СМИ раскручивают дело журналиста.

Напомним, журналисты оппозиционных и прозападных СМИ, а также представители либеральной общественности устроили несанкционированный митинг в Москве 12 июня, чтобы «защитить» Ивана Голунова. При этом журналист к тому времени уже находился на свободе, поэтому акция потеряла всякий смысл. Более того, сам Иван Голунов не пошел на митинг в День России и провел время с семьей и близкими, к чему призывал и всех остальных. Не принимать участие в несанкционированном митинге советовало и интернет-издание Meduza, в котором работает журналист.

Кроме того, московские власти пошли навстречу организаторам акции и согласовали проведение митинга 16 июня. Несмотря на все обозначенные выше причины, оппозиционеры все же предпочли раздуть скандал и устроить несогласованное шествие 12 июня.

Как считает Джабаров, «некоторые силы» используют ситуацию с Голуновым для решения своих проблем.

«В частности, Навальный подсуетился», — подчеркнул сенатор.

При этом Джабаров отметил, что ситуация в России остается нормальной и стабильной, и несанкционированный митинг не смог ее раскачать. По мнению члена Совета Федерации, прошедшая в Москве акция «обязательно получит достойную оценку у руководства МВД и у Следственного комитета».

«Радио Свобода» и «Настоящее время», деятельность которых финансируется из иностранных источников, вели прямую трансляцию несанкционированного митинга, который изначально должен был стать маршем за освобождение Голунова.

«А то, что некоторые прозападные издания подсуетились в данной ситуации, так это понятно. Они у себя не видят бревна в глазу, а соринку у нас увидели, и все это раскручивают», — подчеркнул Джабаров.

Кроме того, сенатор отметил, что акция не имела никакого смысла, поскольку побудившие организаторов проблемы уже были решены.

«Надо отдать должное власти, что власть все очень быстро решила, и справедливость восторжествовала», — сказал Джабаров в комментарии «ИнфоРеактору».

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Журналиста подозревали в причастности к распространению наркотиков. Суд отправил Голунова под домашний арест на два месяца, однако к судьбе журналиста подключились Совет при Президенте по правам человека, Уполномоченный по правам человека в РФ, Союз журналистов РФ, Общественная палата Москвы и другие государственные институты, действия которых, в отличие от акций либеральных сил, привели к конкретным результатам. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что все обвинения с Голунова сняты, он освобожден. Благодаря участию государственных институтов, в деле журналиста восторжествовали закон и справедливость.

Политолог Александр Дудчак назвал конкретные признаки вмешательства Запада в раздувание протестов в Москве. Эксперт отметил, что на это указывает активность иностранных СМИ, информирующих о ходе несанкционированного митинга.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что освобождение Голунова привело оппозицию в ярость. По словам эксперта, либеральной общественности, которая хотела использовать журналиста как знамя, «перебили повестку».