Москва, 13 июня. Проблемы россиян с выплатами кредитов свидетельствуют о скором начале нового экономического кризиса в России, считают эксперты. По их словам, если государство не вмешается в ситуацию с кредитами, то в стране произойдет банковский кризис.

Всемирный банк и Роспотребнадзор обнародовали исследование, согласно которому более 60% заемщиков в России с трудом отдают долги по кредитам. Они не могут получить новый заем из-за накопившихся кредитов.

Почти треть семей в России заявили, что на погашение кредитов у них уходит около 75% доходов. Как пишет URA.ru, бывший министр экономики Евгений Ясин, возглавлявший Минэкономразвития в 1994–1997 годах, считает, что причины проблем россиян с кредитами лежат глубже, чем кажется. Эксперт рассказал, что кредиты россиян могут привести в банковскому кризису. По его словам, системный кризис произошел из-за того, что кредиты, как финансовый инструмент, не могут существовать без полноценной рыночной экономики. Эксперт пришел к мнению, что власти в последнее время уделяют развитию рыночной экономики мало времени.

«Если будут высокие невозвраты, то банки начнут испытывать трудности. Наступит банковский кризис, а он, в свою очередь, приведет к рецессии», — подчеркнул специалист.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов объяснил низкие доходы россиян ростом потребительского кредитования, а также сокращением теневого сектора в экономике.

Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян. По словам главы ведомства, в России растут социальные выплаты в реальном выражении. Он уточнил, что показатели оказывают влияние на реальные доходы, это расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор.

Они тянут показатель реальных доходов вниз. Во время выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам Силуанов уточнил, что доля ежемесячных платежей растут, население стремится погасить основной долг по потребительским кредитам.

Ранее сообщалось, что в РФ могут изменить методику расчета реальных доходов населения. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Критике расчеты Росстата ранее подверг первый вице-премьер РФ Антон Силуанов. Он отметил, что качество расчета реальных доходов населения вызывает большие претензии, передают «Ведомости».

По данным Росстата, в течение последних четырех лет доходы населения снижались. При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы жителей РФ в 2018 году должны были подняться на 3,4%.

Как отмечают эксперты, расчеты Росстата не соответствуют реальным зарплатам, а также обороту розничной торговли, который демонстрирует рост с мая 2017 года.

В феврале Росстат сообщил об изменении доходов россиян в начале 2019 года. По данным ведомства, по сравнению с январем 2018 года они снизились на 1,3%. При этом средняя зарплата в стране стала выше на 5,2%.

В апреле был зафиксирован рекордный рост зарплат в России. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что росту зарплат способствовало повышение МРОТ до прожиточного минимума, а также работа по исполнению майских указов президента РФ. Он также выразил надежду, что подобная тенденция сохранится и в следующие годы.

Самый большой рост зарплат в прошлом году был зафиксирован Росстатом в сфере здравоохранения (23,7%) и образования (14,2%), в области IT и связи (12,8%), на 12,5% подросли зарплаты в сфере культуры и спорта. На 6,1% поднялись заработки сотрудников госуправления, на 6,3% — в сфере торговли и на 6,6% в сфере электроэнергетики.